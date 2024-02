Bridgerton 3 da quale libro di Julia Quinn è tratta?

Manca sempre meno al debutto su Netflix di una delle serie più amate di sempre: Bridgerton. Il terzo capitolo di questa storia romantica ispirata ai romanzi di Julia Quinn, sulla storia di Colin e Penelope, arriverà presto su Netflix con un debutto in due parti e quale modo migliore di prepararsi alla visione se non leggendo il libro esatto da cui Bridgerton 3 è tratta. In questo articolo, infatti, vogliamo parlarvi di tutti i libri legati alla saga Bridgerton e suggerirvi quale scegliere per prepararvi al meglio alla visione di Bridgerton 3. Entriamo, allora, nel vivo.

Bridgerton 3: la trama della storia di Colin e Penelope

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Ma, a causa della sua mancanza di fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope di trovare un marito falliscono clamorosamente. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia. A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile, mentre la sempre più assidua presenza di Penelope nell’alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Bridgerton 3: da quale libro è tratto

La terza stagione di Bridgerton è tratta dal quarto romanzo della saga di Julia Quinn: Un uomo da conquistare.

Tutti i libri di Julia Quinn della saga Bridgerton, in ordine

Il duca e io (sulla storia di Daphne e del duca di Hasting in Bridgerton 1)

Il visconte che mi amava (sulla storia di Anthony e Kate in Bridgerton 2)

La proposta di un gentiluomo (sulla storia di Benedict, secondogenito della famiglia)

Un uomo da conquistare (sulla storia di Colin e Penelope in Bridgerton 3)

A Sir Phillip con amore (sulla storia di Eloise)

Amare un libertino (su Francesca Bridgerton)

Tutto in un bacio (sulla storia di Hyacinth Bridgerton)

Il vero amore esiste (sulla storia di Gregory Bridgerton)

Bridgerton 4: da quale libro sarà tratta?

Finora, essendo Bridgerton già stata confermata per una quarta stagione, viene automatico pensare che la serie riprenda il terzo libro di Julia Quinn, La proposta di un gentiluomo dedicato al personaggio di Benedict, dato che la sua storia non è ancora stata raccontata. Anche se qualcosa ci dice che, essendo già stata introdotta in Bridgerton 2 ed essendo il suo personaggio molto legato alla figura di Penelope, protagonsita di Bridgerton 3, la quarta stagione di Bridgerton parlerà di Eloise e adatterà, quindi, il quinto libro della saga.