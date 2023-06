Bridgerton 3: "Sarà la serie più scandalosa" e viene spoilerata la data di uscita

Dopo il grande successo de La regina Carlotta i riflettori tornano a essere puntati tutti sulla nuova stagione di Bridgerton. Cosa dobbiamo aspettarci da Bridgerton 3? Tanti scandali stando alle ultime dichiarazioni di Nicola Coughlan che nella serie romantica di Shonda Rhimes interpreta il personaggio di Penelope/Lady Whistledown, protagonista assoluta di questa terza stagione. L'attrice, infatti, ha rivelato qualche novità sulla nuova stagione di Bridgerton che a detta sua sarà la "più scandalosa di tutte". Ma entriamo più nel dettaglio e scopriamo tutto ciò che ci aspetta dai nuovi episodi di Bridgerton 3 e quando uscirà su Netflix (perché sì, è stata spoilerata anche la data di uscita)

Bridgerton 3: aspettiamoci scandali, segreti e tanta passione

Nicola Coughlan, in un'intervista con la giornalista Wenlei Ma, ha svelato qualche piccola ma succosa anticipazione su Bridgerton 3, la nuova stagione della saga Shondaland tratta dai romanzi di Julia Quinn di cui lei stessa sarà protagonista insieme al personaggio di Colin. "Sarà molto scandalosa, la più scandalosa di sempre dire - sono le parole di Nicola Coughlan sulla terza stagione di Bridgerton -. Lady Whistledown dovrà gestire diversi segreti e sarà sempre più complicato per lei evitare che vengano alla luce e ci saranno anche tante nuove e scandalose relazioni".

Cosa succederà in Bridgerton 3

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo aver sentito i suoi commenti denigratori su di lei nella scorsa stagione. Tuttavia, ha deciso che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Ma, a causa della sua mancanza di fiducia in se stessa, i tentativi di Penelope di trovare un marito falliscono clamorosamente. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e una sfacciata spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, lo tratta con freddezza. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, in questa stagione Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve capire se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero soltanto di amicizia. A complicare le cose per Penelope si aggiunge il suo allontanamento da Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amicizia in un posto molto improbabile, mentre la sempre più assidua presenza di Penelope nell’alta società londinese rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown. Questa stagione sarà molto passionale e scandalosa e i fan della saga di romanzi di Julia Quinn non vedono l'ora di vedere rappresentata una scena particolarmente hot tra Colin e Penelope. Ma staremo a vedere

Quando esce Bridgerton 3 su Netflix (la data spoilerata)

Per quanto riguarda la data di uscita di Bridgerton 3 non abbiamo ancora conferme da Netflix ma sembra proprio che il giorno di debutto della stagione 3 di Bridgerton sia stato già spoilerato per un errore da parte di Netflix Portogallo che, nei suoi account social, avrebbe pubblicato e poi subito cancellato, la data di uscita di Bridgerton 3 e cioè i 14 dicembre 2023. Sarà la data di uscita esatta oppure Netflix ha un piano diverso per l'uscita dei nuovi episodi di Bridgerton? Staremo a vedere.