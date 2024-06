Bridgerton 3: ecco la scena di nudo (di Penelope) che ha fatto tanto discutere

La seconda parte di Bridgerton 3 sta già facendo parlare di sé fin da prima del suo debutto su Netflix. Come mai? Oltre alle teorie dei fan sullo sviluppo della storia d'amore tra Colin e Penelope c'è anche una scena di nudo che, ancora prima di essere stata vista, ha scatenato una polemica.

La scena in questione riguarda il personaggio di Penelope che, nel quinto episodio della terza stagione di Bridgerton, mostra il suo seno in una scena di nudo frontale molto sensuale. Ma a rendere chiacchierato questa scena senza veli non è tanto il nudo in sé quanto i commenti negativi che l'attrice che interpreta il personaggio di Penelope, Nicola Coughlan ha ricevuto per la scelta di essersi messa a nudo pur avendo un fisico diverso da quello idolatrato dalla società contemporanea.

Che una scena di nudo in Bridgerton ci sarebbe stata lo sapevamo già da un po', da quando la stessa Nicola Coughlan aveva rivelato di aver richiesto personalmente di mostrarsi nuda per rispondere ai soliti attacchi sul suo aspetto fisico. Negli anni, infatti, la 37enne è stata spesso pesantemente criticata per il suo corpo e ha scelto di mettere a tacere tutti gli haters mettendo il suo seno in bella vista. Ora, questo tanto chiacchierato nudo è alla portata di tutti, su Netflix e Nicola non potrebbe esserne più fiera.

"Ho scelto io di fare questa scena di nudo in Bridgerton 3 - ha svelato Nicola in un'intervista con Stylist lo scorso maggio -. Mi è sembrato un modo per mandare a quel paese tutti quelli che hanno sempre criticato il mio corpo. E poi, quando avrò 80 anni e rivedrò questa scena potrò ricordarmi di quanto ero sexy".

La polemica sulla scena di nudo

Durante la premiere di Bridgerton 3 a Dublino, l'attrice protagonista della serie ha ricevuto una domanda dal pubblico che è finita, poi, su tutti i giornali. La persona in questione, infatti, ha definito Coughlan "coraggiosa" per essersi mostrata a seno nudo davanti alle telecamere. Un commento che ha fatto storcere il naso a tutti i presenti, in primis a Nicola che ha risposto a tono: "Sai penso che le donne con il mio tipo di corpo che hanno un seno perfetto non siano viste abbastanza sullo schermo e sono orgogliosa di far parte della comunità di quelle con il seno perfetto, spero vi piacerà vederlo".

E con queste parole, Nicola Coughlan, ha conquistato la folla.

Quale sarà la reazione del pubblico alla vista della tanto chiacchierata scena? Lo scopriremo presto.