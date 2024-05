Bridgerton 3 è la serie più vista di sempre su Netflix (nel primo weekend di debutto)

Nuovo record per Bridgerton, la terza stagione della serie è la più vista di sempre su Netflix nel primo weekend dal debutto con ben 41,5 milioni di views in tutto il mondo. Continua il successo della saga romantica ispirata ai romanzi di Julia Quinn, ormai una delle serie più attese e amate dal pubblico al punto da diventare il titolo più visto nei primi giorni dalla sua uscita nella storia della piattaforma di streaming.

Una notizia che non sorprende molto data la popolarità di questa serie che, grazie all'occhio attento della sua produttrice e ideatrice Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, How to Get Aeay With Murder) ha saputo entrare nel cuore del pubblico fin dalla sua prima stagione tenendo, ancora oggi, incollati allo schermo milioni di persone in tutto il mondo. Oggi Bridgerton è su Netflix con il suo terzo capitolo, adattamento del quarto libro della saga letteraria di Julia Quinn sulla storia di Colin e Penelope e il pubblico non vede l'ora di scoprire come andrà a finire la loro storia d'amore con l'uscita della seconda parte di stagione il prossimo giugno.

Bridgerton: di cosa parla la terza stagione

Penelope Featherington dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton nei suoi confronti ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per lui. Penelope ha tuttavia deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle. Ma la mancanza di autostima fa sì che i suoi tentativi di sposarsi falliscano clamorosamente.

Nel frattempo Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un atteggiamento molto spavaldo, ma è avvilito nel constatare che Penelope, l'unica persona che lo ha sempre apprezzato così com'era, gli sta dando il benservito. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare fiducia in se stessa e quindi un marito.

Ma quando le sue lezioni iniziano a sortire un effetto anche troppo positivo, Colin è costretto a chiedersi se i suoi sentimenti per la ragazza siano davvero solo amichevoli. A complicare le cose per Penelope interviene la rottura con Eloise, che ha trovato una nuova amica in un posto molto improbabile. Inoltre, la sua presenza sempre maggiore nell'alta società le rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Bridgerton 3: quando esce la seconda parte su Netflix

Gli ultimi quattro episodi di Bridgerton 3 usciranno su Netflix il prossimo 13 giugno 2024.