Bridgerton 4: trama, protagonisti, quando esce su Netflix

Bridgerton ha appena lanciato la seconda parte della sua terza stagione dedicata alla storia di Colin e Penelope che riprende il quarto libro della saga di romanzi di Julia Quinn da cui è tratta la serie. Una stagione che introduce una nuova showrunner, Jess Brownell e che è pronta a far sognare ancora una volta il pubblico tra intrighi di palazzo, baci rubati, passione e tanto romanticismo. Ma dopo aver visto tutti e otto gli episodi di Bridgerton 3 il pensiero va subito alla prossima stagione. Quando esce Bridgerton 4 e su chi sarà basata la sua trama? Ecco le prime ipotesi.

Bridgerton 4: chi è il/la protagonista

Qualcosa ci dice che la protagonista della prossima stagione di Bridgerton sarà una delle figlie della famiglia Bridgerton messe più in evidenza nel terzo capitolo: Francesca. Tanta l'attenzione data a questo personaggio che ha anche cambiato attrice e che è stato non solo introdotto ma approfondito al punto che la terza stagione della serie non sembra avere come protagonista solo Penelope e Colin ma anche la stessa Francesca, che ha debuttato in società ed è stata eletta dalla Regina Carlotta il diamante della stagione. Quindi, se dovesse essere lei al centro del prossimo capitolo di Bridgerton vorrebbe dire che, ancora una volta, la serie non seguirebbe l'ordine dei romanzi.

Bridgerton 4: da quale libro di Julia Quinn sarà tratto

Se dovesse incentrarsi sul personaggio di Francesca, la quarta stagione di Bridgerton sarà tratta dal libro "Amare un libertino", il sesto delle saga. Se, invece, la produzione volesse tornare all'ordine originale del ciclo di romanzi, dovrebbe recuperare il libro saltato, e cioè il terzo sulla storia di Benedict Bridgerton. Ma staremo a vedere.

Bridgerton 4: quando esce su Netflix

Per quanto riguarda la data di uscita di Bridgerton 4 non possiamo aspettarci di vedere gli episodi prima del 2025 inoltrato, se non addirittura 2026.