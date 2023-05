Dopo il grande successo de La regina Carlotta su Netflix, il prequel di Bridgerton che racconta la storia dell'amore tra Carlotta e Giorgio, una giovane diciassettenne di origini tedesche e un re con una misteriosa malattia mentale, i fan della saga tratta dai romanzi di Julia Quinn hanno iniziato a chiedersi se Bridgerton avrà altri spin-off dopo La regina Carlotta. E a rispondere a questa domanda che si stanno facendo tutti è stata proprio Shonda Rhimes, sceneggiatrice de La regina Carlotta e produttrice di Bridgerton con la sua casa di produzione Shondaland. Rhimes, infatti, in attesa dell'uscita di Bridgerton 3 e dopo l'enorme successo de La regina Carlotta, attualmente la serie Netflix più vista al mondo, ha svelato se, in futuro, creerà nuovi spin-off incentrati su personaggi secondari di Bridgerton. Ma entriamo più nel dettaglio.

Bridgerton avrà nuovi spin-off?

Shonda Rhimes, in un'intervista con IMDb ha acceso le speranze dei fan di vedere ampliato ancora di più l'universo di Bridgerton e ha citato alcuni personaggi, già visti ne La regina Carlotta, a cui potrebbe essere dedicata una nuova miniserie spin-off. Quali?

"Quando ho deciso di raccontare la storia de La regina Carlotta ho incluso anche altre due storie di donne - ha raccontato Shonda Rhimes -. Quella di Lady Danbury e il suo incontro con una giovanissima Violet Bridgerton. Ecco, penso che quest'ultima, Violet, sia un personaggio molto affascinante e che abbia una bella storia da raccontare".

Bisogna ammettere che assistere all'evoluzione di un personaggio come quello di Violet in La regina Carlotta e vedere come quella ragazzina dolce è diventata la donna tutta d'un pezzo che abbiamo conosciuto nella serie Bridgerton è stato molto interessante e affascinante. Ancor di più il discorso portato avanti dal suo personaggio sulla sessualità femminile in età adulta. E siamo sicuri che se dovesse esserci un'altra bella storia d'amore da raccontare, potrebbe essere proprio quella tra Violet e suo marito Edmund Bridgerton, purtroppo scomparso troppo in fretta.

Inoltre, potrebbe essere portata avanti in futuro anche la storia di Lady Danbury che è strettamente legata anche al personaggio Violet come abbiamo scoperto nel finale de La regina Carlotta. Staremo a vedere.