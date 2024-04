Britganti è il nuovo crime western di Netflix che racconta il fenomeno del brigantaggio del Sud Italia di metà Ottocento. Si tratta di un racconto moderno, epico e ricco d’azione, liberamente ispirata a persone, uomini e donne, realmente esistite, divenute simbolo della rivoluzione contadina nell’Italia postunitaria, la serie è un racconto corale di una storia di lotta per la libertà degli ultimi. Scritta dagli stessi autori della serie Baby, Briganti è diretta dallo stesso regista di Vikings che dà a questa storia tutta italiana un tocco internazionale in grado di fare la differenza. Ma cosa sappiamo sul possibile continuo di Briganti con una nuova stagione? Briganti 2 ci sarà oppure no? Scopriamolo insieme.

Briganti 2 ci sarà? Cosa sappiamo finora

Briganti non è una serie pensata per raccontare una storia autoconclusiva in soli sei episodi. Non si tratta, infatti, di una miniserie o una serie limitata, ma di un titolo che si presta ad avere un eventuale continuo, anzi lo necessita dato il suo finale aperto e per nulla conclusivo. Ma ci sarà Briganti 2? Quello che sappiamo, a oggi, è che Netflix prima di rinnovare una serie deve valutare come questa sia stata accolta dal pubblico nei primi 28 giorni dalla sua messa in onda. Se Briganti sarà un successo dal punto di vista delle ore di visualizzazione e riuscirà a conquistare anche un pubblico internazionale la possibilità di un rinnovo diventa molto plausibile. Ma per ora bisogna attendere.

Briganti: la trama

Nel 1862, nel Sud Italia, Filomena, nata povera e rimasta orfana, vive in un umile villaggio. Con la speranza di cancellare le sciagure che hanno segnato la sua vita, accetta di sposare Clemente, un ricco del paese. Ben presto il velo di lusso che sembrava avvolgere il suo nuovo status sociale si squarcia, rivelando un marito aggressivo e opprimente che la tratta con disprezzo. Orgoglioso del suo potere, Clemente è stato scelto dai Piemontesi per proteggere la mappa che nasconde le rotte dell'oro sottratto a Palermo e diretto in Piemonte. Nel frattempo giunge nel villaggio Giuseppe Schiavone detto Sparviero, un abile cacciatore di taglie sulle tracce della mappa.

Dopo l’ennesimo sopruso del marito, Filomena fugge verso i boschi nei quali si rifugiano bande di briganti senza scrupoli. Lì spera di incontrare Michelina di Cesare, simbolo della lotta per la libertà. Tuttavia, viene invece catturata dalla spietata banda Monaco guidata da Pietro e Ciccilla e nota per la sua brutalità. Sebbene le sue sorti appaiano ormai segnate, grazie alla sua determinazione ed intelligenza Filomena si guadagna la fiducia dei fuorilegge e si unisce alla banda. Intenzionato ad aiutare Filomena, anche Schiavone raggiunge i Monaco, ma i suoi veri intenti rimangono oscuri. Intanto, il generale Fumel, spietato rappresentante del nuovo Regno d’Italia, manipola le bande di briganti per metterle una contro l’altra. Il suo obiettivo è soprattutto indebolire la fama di Michelina che, secondo una leggenda popolare, libererà il Sud dagli oppressori.

In questa lotta feroce tra potere e libertà, tutti cercano di impossessarsi dell'oro, ma nessuno è disposto a scendere a compromessi: il destino del Sud Italia è nelle mani dei briganti.

Briganti: il trailer