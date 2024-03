Briganti, la nuova serie western di Netflix ambientata nella Puglia dell'800: trailer e quando esce

Netflix sta per lanciare una nuova serie italiana, si intitola Briganti ed è un nuovo western-crime che sembra avere tutte le carte in regola per stupire il pubblico della piattaforma di streaming. Prodotta da Fabula Pictures insieme a Los Hermanos s.r.l. e scritta dal collettivo di giovani autori GRAMS*, già autori di Baby, Briganti vanta nel suo cast diversi nomi noti del mondo del piccolo schermo ed è pronta a raccontare, con sei episodi, una storia epica ai tempi dell'Ottocento nel Sud Italia. Briganti racconta una storia piena d'azione e di romanticismo ambientata nel Sud Italia a metà Ottocento con la regia di Antonio Le Fosse, Steve Saint Leger e Nicola Sorcinelli. Ci troviamo in Puglia, tra Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo su Briganti e quando potremo trovarla sul catalogo della piattaforma di streaming.

Briganti: la trama

Sud Italia, due anni dopo l'Unità d'Italia: una donna, costretta a fuggire dal proprio villaggio, si unisce ad un particolare gruppo di briganti dei quali diventerà uno dei leader più spietati e strategici. Ma non è la sola a scegliere questa vita e presto entra in contatto con altre donne come lei. Per recuperare l’oro del Sud e ridare speranza ai contadini, le varie bande di briganti non avranno altra scelta che unirsi contro il nemico comune. Briganti contro Stato, ma anche briganti contro briganti, in una lotta dove bisogna essere disposti a sacrificare anche la propria umanità per vincere gli oppressori. Boschi fitti, immense radure e paesaggi desolati creano un sistema di immagini preciso, in cui i personaggi entrano intimamente a contatto con la natura selvaggia diventandone parte integrante. Relegati ai margini della civiltà e costretti a vivere come bestie per sopravvivere in luoghi ostili, queste atmosfere li cambiano per sempre e tirano fuori il loro lato più oscuro e primordiale. Un po' Robin Hood, un po' Pirati, i briganti protagonisti della serie acquisiscono ricchezze e potere per sostituirsi allo Stato. Nasce una criminalità violenta dove l’unica opzione per sopravvivere è diventare un fuorilegge senza scrupoli.

Briganti: chi c'è nel cast

Tra i protagonisti della storia ci saranno Michela De Rossi che interpreterà Filomena, Ivana Lotito che sarà Ciccilla, Matilda Lutz nei panni di Michelina De Cesare, Marlon Joubert che sarà Giuseppe Schiavone e Orlando Cinque che vestirà i panni di Pietro Monaco e Leon de la Vallée nel ruolo di Celestino. Nel cast saranno presenti anche Gianmarco Vettori, Federico Ielapi, Giulio Beranek e Adriano Chiaramida.

Briganti: il trailer

Quando esce Briganti su Netflix

Briganti esce su Netflix il 23 aprile 2024.