Briganti, cosa funziona e cosa no nella serie Netflix sul brigantaggio

Briganti

Netflix ha deciso di raccontare un fenomeno realmente esistito che è stato protagonista della storia del Sud Italia: il brigantaggio. Attraverso una serie di 6 episodi, chiamata appunto Briganti e ambientata nella Puglia dell'Ottocento, viene riportato alla luce un pezzo di storia poco citato e spesso dimenticato che racconta di uomini e donne, uniti dagli stessi ideali, che lottano ad ogni costo per la libertà nell'Italia della post unificazione. Briganti è un vero e proprio western moderno, una serie epica e corale scritta dal collettivo GRAMS*, gli stessi giovani autori dietro il successo della serie italiana Baby e dietro la camera c'è il regista di Vikings, Vikings: Valhalla e Barbarians, l'irlandese Steve Saint Leger che dà alla serie italiana un tocco internazionale che fa la differenza. Briganti è una serie italiana che strizza l'occhio alle grandi produzioni epiche americane e si dimostra fin dal primo episodio curata nel minimo dettaglio. Esteticamente perfetta, con una fotografia eccezionale e una regia che non sbaglia un colpo Briganti si presenta come un titolo impeccabile ma, dietro tanta estetica, qualche difetto emerge e, alla fine, la serie non riesce a regalarci tutte le emozioni promesse e ora vi spieghiamo perché.

Briganti - la trama

Ambientato nel Sud Italia di metà Ottocento, Briganti è un racconto moderno, epico e ricco d’azione, sul fenomeno del brigantaggio. Liberamente ispirata a persone, uomini e donne, realmente esistite, divenute simbolo della rivoluzione contadina nell’Italia del post unione, la serie è un racconto corale di una storia di lotta per la libertà degli ultimi. Protagonista è Filomena, una donna che dopo essere nata nella povertà diventa moglie di un uomo ricco e cambia radicalmente il suo status ma la voglia di aiutare chi era come lei un tempo la porterà a stravolgere la sua vita e a diventare parte del fenomeno del brigantaggio. Nella trama è raccontata anche la leggenda del tesoro nascosto di Garibaldi.

Un bel western moderno dal tocco internazionale (ma con un difetto)

Briganti è una serie che stupisce per la qualità della sua regia e fotografia nonché per la bellezza delle location, tutte italiane, scelte per fare da sfondo a una storia di malfattori del sud Italia legati dalla voglia di rivendicare il proprio valore e i propri ideali di libertà. Ottima la scelta del cast e l'interpretazione degli attori che, tra abiti d'epoca, un trucco straordinario e in un mix di dialetti, dal pugliese al calabrese, entrano alla perfezione nelle vesti dei briganti e dei loro oppositori.

La serie è composta da due linee narrative, una più profonda e romantica e una più leggera e d'azione. Da un lato c'è la storia di una donna, delle sue scelte, dei suoi sensi di colpa, dei suoi sbagli e della sua voglia di poter dare a tutti la libertà che ha ottenuto solo per essere diventata la donna di un uomo ricco. Dall'altro c'è la storia di una caccia al tesoro di Garibaldi. Protagonisti di entrambe le trame sono i briganti.

Il bello di questa serie sta sicuramente nel suo lato estetico e nella cura dei dettagli ma anche nei temi trattati dal concetto di libertà, di cui vengono mostrati i benefici ma anche i lati oscuri, a quello di potere. E poi ancora dal racconto dell'indipendenza e della solidarietà femminile a quello di legame tra esseri umani fatto di valori comuni e non per forza di sangue.

Quello che, però non convince di Briganti è la sceneggiatura. La trama di questa serie risulta abbastanza frammentaria, caotica e a tratti lenta. La storia raccontata non riesce a tenere incollati allo schermo e fa fatica a far affezionare lo spettatore ai singoli personaggi. Così, Briganti, perde di dinamicità, non crea empatia con il pubblico e alza un muro con chi è davanti allo schermo che apprezza la bellezza estetica della serie, le scelte musicali e la regia impeccabile ma non si emoziona per i singoli personaggi e la storia in sé. Forse a Briganti manca un approfondimento più specifico dei personaggi, una maggiore chiarezza nella loro raffigurazione, una trama più accattivante e coinvolgente nonché un appiglio emotivo per poter catturare non solo l'occhio ma anche il cuore del pubblico.

Voto: 7-