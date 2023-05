Tutte le serie Netflix cancellate nel 2023, finora

Dopo cinque mesi dall'inizio del 2023 sono molte le serie tv cancellate da Netflix, alcune decisamente inaspettate. Dalla serie fantascientifica dei creatori di Dark, 1899 a Sex/Life, i titoli che non avranno più un continuo su Netflix sono diversi ma, dopotutto, le cancellazioni sono una parte dolorosa ma necessaria del mondo delle serie tv, soprattutto quando si parla di piattaforme di streaming. Anche se, scoprire che la propria serie preferita non avrà mai una conclusione è davvero deludente. Ma entriamo più nel dettaglio e scopriamo insieme quali sono state tutte le serie tv cancellate da Netflix in questo 2023.

1899 - cancellata a gennaio 2023

La peggiore cancellazione Netflix del 2023 è 1899. La serie fantascientifica tra i progetti più ambiziosi di sempre di Netflix e ideata dagli stessi creatori di Dark è stata cancellata dopo una sola stagione per grande delusione dei fan di questo titolo che è da considerare uno dei migliori dello scorso anno e quello con il finale più sconvolgente. Un cast d'eccezione, una trama superba e l'utilizzo di una tecnologia all'avanguardia per la sua realizzazione non è bastato a far sì che 1899 tornasse con una seconda stagione. Per Netflix, infatti, il dispendio di denaro per la sua produzione era troppo alto rispetto ai guadagni dati dalle ore di visualizzazione.

Inside Job - cancellata a gennaio 2023

Anche la serie animata Inside Job è stata cancellata anche se era stata inizialmente rinnovata per la seconda stagione nel giugno 2022. A gennaio del 2023, però, il creatore della serie ha confermato le voci secondo cui Netflix avrebbe annullato la decisione di rinnovare la serie dichiarando di avere "il cuore spezzato".

The Chair - cancellata a gennaio 2023

Non ce l'ha fatta neanche The Chair, la serie con Sandra Oh nei panni di una donna che diventa presidente di un dipartimento di inglese in crisi in un'università che non ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione ed è stata canellata dopo una sola stagione.

Dead End: Paranormal Park - cancellata a gennaio 2023

Il secondo grande show animato, dopo Inside Job, a essere stato cancellato da Netflix nel 2023 è stato Dead End: Paranormal Park, la serie lodata per la sua rappresentazione LGBTQ+ che non avrà più un continuo.

Uncoupled - cancellata a gennaio 2023

Anche Uncoupled, la comedy di arren Star e Jeffrey Richman, che ha visto il ritorno sul piccolo schermo di Neil Patrick Harris non ha ottenuto il rinnovo per la sua seconda stagione a causa di ascolti troppo bassi. Una notizia buona c'è, però, la serie è stata successivamente salvata da Showtime.

Juvenile Justice - cancellata a gennaio 2023

Il k-drama Juvenile Justice è stato cancellato nella fase di post-produzione della sua seconda stagione.

Hot Skull - cancellata a febbraio 2023

C'erano grandi speranze per la serie fantascientifica turca di Netflix ma, purtroppo, nonostante l'ottima performance nel suo Paese d'origine, la serie non ha ottenuto il rinnovo.

Young Wallander - cancellata a marzo 2023

Creato da Benjamin Harris, il dramma giallo Young Wallander a marzo 2023 è stato cancellato da Netflix.

Sex/Life - cancellata ad aprile 2023

Arriviamo a un'altra delle peggiori cancellazioni Netflix del 2023, la serie Sex/Life che ha appassionato per ben due stagioni il pubblico diventando un punto di riferimento del genere erotico. A quanto pare, le tensioni sono sorte durante le riprese della seconda stagione e, dato lo scarso rendimento dei nuovi episodi, l'unica strada percorribile era quella della cancellazione.

Freeridge - cancellata ad aprile 2023

Spin-off di On My Block, Feeridge è stata cancellata da Netflix questo aprile a causa degli ascolti troppo bassi.

Smiley - cancellata a maggio 2023

Smiley, la serie romantica LGBTQ lanciata con otto episodi nel 2022 non ha ottenuto il rinnovo sempre per lo stesso motivo legato alle ore di visualizzazione non sufficienti per Netflix.

Rebelde - cancellata a maggio 2023

Rebelde, il reboot messicano della serie classica in lingua spagnola andata in onda nei primi anni 2000, dopo due stagioni ha dovuto chiudere.i battenti.

Man vs Bee - cancellata a maggio 2023

E, infine, ultima grande cancellazione di Netflix di questo maggio è Man vs Bee, la serie comica con Rowan Atkinson alle prese con una fastidiosissima ape che non tornerà con nuovi episodi.

Lockwood & Co. - cancellata a maggio 2023

Anche la serie britannica supernatural, Lockwood & Co. non ce l'ha fatta ed è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione. A dare l'annuncio del mancato rinnovo, la casa di produzione della serie che ha svelato di "avere il cuore rotto nel dire che Lockwood & Co 2 non ci sarà".