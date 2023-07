Castaway Diva, arriva su Netflix un nuovo k-drama con l'avvocata Woo

Netflix sta per lanciare un nuovo k-drama che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un successo. Parliamo di Castaway Diva, una serie drammatica che vedrà il ritorno sul piccolo schermo della piattaforma di streaming dell'attrice coreana Park Eun-bin che ha precedentemente prestato il volto a uno dei personaggi Netflix più riusciti degli ultimi anni: l'avvocata Woo. L'attrice, dopo il legal drama di successo che è rimasto in top 10 globale di Netflix per ben 21 settimane e che la vedeva nei panni di una giorvane avvocata con la sindrome di Asperger, nella serie Castaway Diva, diretta da Oh Chung-hwan (Hotel Del Luna, Big Mouth) e con Park Hye-ryun alla sceneggiatura, interpreterà il ruolo di un'aspirante cantante che resta bloccata su un'isola deserta per ben 15 anni. Ma cosa sappiamo finora su Castaway Diva? E soprattutto, quando debutterà su Netflix? Scopriamolo insieme.

Castaway Diva: la trama

La trama di Castaway Diva gira attorno ala storia di Seo Mok-ha, un'aspirante cantante che resta bloccata su un'isola deserta per molto tempo, ben 15 anni e dopo questa esperienza inizierà un percorso artistico per diventare la diva che ha sempre sognato di essere.

Castaway Diva: chi c'è nel cast

Il cast della serie è composto da diversi volti noti del panorama seriale coreano: Kim Hyo-jin, Chae Jong-hyeop, Cha Hak-yeon e Kim Joo-hun.

Castaway Diva: quando esce su Netflix

Castaway Diva dovrebbe debuttare su Netflix a fine 2023.