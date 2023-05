Celebrity è il nuovo thriller sudcoreano Netflix da tenere d'occhio, cosa aspettarsi

Su Netflix sta per arrivare una nuova serie sudcoreana, un thriller diretto da Kim Chul Gyu e prodotto dalla Studio Dragon, stessa casa di produzione di diversi k-drama per Netflix come Love Alarm, Sweet Home, The King: Eternal Monarch, Crash Landing on You e altri. Celebrity, composto da 12 episodi della durata di circa 60 minuti ciascuno, si incentrerà sul racconto della vita di un'emergente celebrità circondata da persone che la invidiano. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa dobbiamo apsettarci da questo nuovo k-drama Netflix e quando uscirà sul catalogo della piattaforma di streaming.

Qual è la trama di Celebrity?

La trama di Celebrity gira attorno a una emergente celebrità, che dà appunto il nome alla serie e a tutti quelli che la invidiano. Questa serie presenterà le feroci e turbolente paure ma anche i desideri dolorosi e tristi che circondano il mondo e farà riflettere molto sul concetto di fama e popolarità nella società contemporanea.

Chi sono i membri del cast di Celebrity?

Torna dopo aver recitato in numerose serie Netflix come Romance Is a Bonus Book, It's Okay to Not Be Okay e Sweet Home, Park Gyu Young . Nel cast della serie debutterà anche il batterista e cantante della rock band sudcoreana CN Blue, Kang Min Hyuk nel ruolo di protagonista, Han Joon Kyung. L'attrice di Awaken e V.I.P. Lee Chung Ah farà il suo debutto su Netflix Original nel ruolo principale di Yoon Shi Hyun. Un altro attore che debutterà su Netflix per la prima volta è Lee Dong Gun. Passiamo poi a Jeon Hyo Sung che interpreterà il ruolo di Oh Min Hye e Lee Jun Ho, membro della boy band coreana 2PM, farà un cameo nella serie.

Quando esce Celebrity su Netflix?

Celebrity debutterà su Netflix a giugno 2023 anche se non è ancora stata annunciato il giorno di uscita ufficiale.