Cenere, arriva su Netflix un nuovo film romantico turco: trama e quando esce

Dopo il successo di Kübra, la serie turca Netflix che sta letteralmente spopolando in Italia, arriva sulla piattaforma di streaming un nuovo film turco romantico pronto a conquistare il pubblico italiano che è sempre più amante dei prodotti seriali e cinematografici turchi. Ed è così che il catalogo Netflix aggiunge un nuovo film romantico turco, in vista anche dell'arrivo di San Valentino, un titolo pronto a farvi tornare, di nuovo, a credere nell'amore. Ma cosa sappiamo finora su Cenere e cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo titolo romantico di Netflix? Scopriamolo insieme.

Cenere: la trama del nuovo film turco di Netflix

Gökçe ritrova l'entusiasmo per la vita leggendo Cenere, uno dei libri inviati alla casa editrice del marito Kenan. Questa misteriosa storia risveglia in lei emozioni che non provava da molto tempo, distruggendo al tempo stesso l'idea di famiglia felice che pensava di aver raggiunto con Kenan.

Cenere: il trailer

Chi c'è nel cast di Cenere

Il cast di Cenere è composto da Funda Eryiğit, Alperen Durmaz e Mehmet Günsür.

Cenere: quando esce su Netflix

Cenere debutterà su Netflix il prossimo 9 febbraio 2024.