Cenere: la spiegazione del finale (che nessuno si aspettava)

Su Netflix è arrivato un nuovo film turco dal titolo Cenere. Si tratta apparentemente di una commedia romantica ma, sotto sotto, questo lungometraggio nasconde vene thriller, mystery e anche una bella riflessione filosofica che viene fuori solo alla fine del film. Ma se tutti stanno guardano Cenere su Netflix - attualmente è il secondo film più visto dopo Players - c'è qualcosa che rende questo titolo molto intrigante e che sta spingendo tutti a commentare il film online: il suo finale. Cenere, infatti, ha un finale sorprendente che regala al film tutto un altro spessore rispetto a tutta la prima parte del film. Ecco allora, la spiegazine del finale di Cenere che intriga e lascia davvero senza parole.

Cenere: la trama

La storia di Cenere gira attorno al personaggio di Gökçe, una donna in carriera, mamma, sposata a un uomo che la ama ma infelice. La vita di Gökçe, però, all'improvviso avrà una svolta inaspettata e tutto grazie a un libro. Gökçe, infatti, ritrova l'entusiasmo per la vita leggendo Cenere, uno dei libri inviati alla casa editrice del marito Kenan. Questa misteriosa storia, che la travolgerà al punto da spingerla a rivivere le stesse esperienze della protagonista del libro, risveglia in lei emozioni che non provava da molto tempo, distruggendo al tempo stesso l'idea di famiglia felice che pensava di aver raggiunto con Kenan.

Cenere: la spiegazione del finale

(ATTENZIONE SPOILER!)

Il finale di Cenere è davvero sorprendente. Cosa accade? Innanzitutto il film si trasforma da commedia romantica a thriller. Alla fine del film, infatti, il marito di Gökçe, Kenan scopre che la moglie lo sta tradendo con il fantomatico M., un falegname conosciuto dopo aver letto un affascinante libro scritto da un'autrice misteriosa. Ed è proprio la sconosciuta autrice del libro a diventare uno dei misteri più fitti del film. Chi è e soprattutto come ha fatto a scrivere un libro raccontando la sua stessa morte? Secondo quanto raccontato nella trama del romanzo, infatti, la protagonista della storia dopo la tresca con il falegname M. verrà uccisa proprio da quest'ultimo. E Kenan riesce a scovare chi ha mandato il libro nella casa editrice scoprendo che l'autrice del romanzo è morta davvero in circostanze misteriose. Ma come ha fatto a scrivere un libro sulla sua morte dopo essere morta? Nessuno riesce a capirlo ma, intanto, la tensione tra Gökçe e Kenan sale così come quella tra la donna e l'uomo di cui si è innamorata che, però, adesso la respinge e che arriva perfino a uccidere lo stesso Kenan, pugnalandolo e lasciandolo annegare in piscina sotto gli occhi di Gökçe, che, però, resta impassibile quasi godendo della morte di suo marito. Ma se questa svolta thriller sembrava essere il picco più alto della tensione del film, il finale è il momento che ci lascia davvero senza parole.

Chi ha scritto il libro Cenere che ha causato tutto questo caos? Lo scopriamo nell'ultima scena del film dove ritroviamo un personaggio appena mostrato a inizio pellicola. Un amico di Kenan, nonché uno degli scrittori della sua casa editrice che non viene mai mostrato se non in una piccola scena a inizio storia. A scrivere Cenere è stato lui, Taner Alpar. All'inizio del film gli era stato dato un consiglio, quello di a scrivere non solo sulla sua vita ma essere in grado di cambiare prospettiva, entrare nella vita di qualcun altro e raccontarla. Ed è così che scopriamo, solo alla fine, che l'ha fatto davvero scrivendo Cenere, un libro ispirato alla crisi matrimoniale dei suoi amici Gökçe e Kenan. Tutto quello che abbiamo visto finora sullo schermo, dunque, non è mai accaduto ma è solo la trama di un libro di finzione immaginato da un abile scrittore. Ed ecco che la finzione diventa realtà e solo alla fine la realtà si impone mostrandoci che tutto quello che abbiamo visto sullo schermo altro non era che finzione.