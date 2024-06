Chastity High, la nuova serie teen giapponese di Netflix (su una storia vera): trama e quando esce

Arriva su Netflix la prima serie teen giapponese! Si intitola Chastity High ed è un racconto sensazionale dell'amore e della moralità nell'era moderna. Questa serie è ispirata a una storia vera che ha visto una studentessa fare causa alla sua scuola per essere stata espulsa a causa della violazione delle rigide regole sulla frequentazione di un membro del sesso opposto. Chastity High, proponendo questa storia al pubblico di Netflix spinge a un'ampia riflessione sulle prospettive della Generazione Z in materia di romanticismo, catturando allo stesso tempo l'essenza della cultura giovanile contemporanea.

Chastity High: la trama

Ambientata in un liceo ultra-elitario che impone un rigido divieto di frequentare ragazzi e ragazze, la serie esplora quali sono le conseguenze dell'amore proibito quando un misterioso account di social media inizia a rivelare segreti scandalosi. Gli studenti, così, inizieranno una lotta per smascherarsi l'un l'altro mentre si ribellano alla scuola e alle sue regole prepotenti.

Chastity High: il cast

Protagonista della serie è Ai Mikami, le cui eccezionali interpretazioni nel successo globale di Netflix Yu Yu Hakusho e nel film Undead Lovers l'hanno resa una stella nascente del settore. Mikami assume il ruolo di Ichica Arisawa, che si trova al centro di un tumultuoso conflitto alimentato da un amore proibito e dalle aspettative della società. Ryubi Miyase (Lovesick Ellie, Kururi Who's in Love with Me) si cala nel ruolo di Ryogo Maki, il cui viaggio si intreccia con quello di Ichica.

Chastity High: quando esce su Netflix

Chastity High esce su Netflix il 29 agosto 2024.