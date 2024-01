Chi è Adelina Tattilo che ha ispirato la serie Netflix Mrs Playmen

Netflix ha annunciato l'arrivo di una nuova serie italiana ispirata a una storia vera. Si intitola Mrs Playmen e vedrà Carolina Crescentini nei panni dell'editrice Adelina Tattilo, l'italiana che fondò alla fine degli anni '60, la rivista erotica Palymen, la risposta italiana a Playboy. Mrs Palymen sarà una serie di 7 episodi prodotta da Aurora TV, le cui riprese sono da poco iniziate. Ma per prepararci al meglio alla visione di questa serie, scopriamo qualcosa in più su Adelina Tattilo, la donna protagonista della serie Netflix Mrs Playmen.

Chi è Adelina Tattilo, l'editrice della rivista erotica Playmen

Nata a Manfredonia, in Puglia, nel 1928, Adelina Tattilo è stata una giornalista, produttrice cinematografica ed editrice italiana famosa per le sue battaglie femministe e per aver avuto un impatto molto forte nei costumi sociali e sessuali nell'Italia degli anni '60. Adelina, infatti, ha fondato la rivista erotica Playmen nel 1967, un mensile che si ispirava al giornale americano Playboy rompendo il tabù del sesso nell'informazione dell'epoca.

Proveniente da una famiglia molto cattolica, Adelina venne spinta dai genitori a frequentare una scuola molto religiosa a Ivrea, in provincia di Torino. Dopo una giovinezza vissuta a contatto con le suore della scuola e un'educazione cattolica, Adelina ha scelto di dare sfogo ai suoi pensieri e lottare per la libertà mentale e sessuale delle donne.

La rivista Playmen diventò un cult, arrivando ad avere, dopo soli quattro anni dalla fondazione, un valore di 1milione e 600mila dollari. Dietro il successo di Playmen c'erano le idee all'avanguardia di Adelina che sceglieva chi mettere in copertina e quali argomenti trattare. Nei primi anni '70, Adelina Tattilo pubblicò anche i suoi primi libri erotici come il Dizionario della Letteratura Erotica, La marijuana fa bene e Playdux.

Nel 1974 Adelina fondò un'altra rivista per le donne, Libera. Il giornale della donna moderna che proponeva articoli di costume su temi femministi e immagini di nudo maschile.

Negli anni '90 arrivò a creare una rivista di nudo maschile, Adam, rivolta non alle donne ma agli omosessuali che ebbe un enorme successo e uscì in edicola per cinque anni consecutivi.

Adelina morì per una malattia incurabile nel 2007, a Roma, all'età di 78 anni. Ebbe tre figli e tutti seguirono la carriera della mamma.

Quando esce Mrs Playmen su Netflix

Mrs Playmen uscirà su Netflix prossimamente.