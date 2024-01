Chi è Alberto Guerra, l'affascinante attore che interpreta Dario in Griselda

Chiunque abbia visto Griselda su Netflix non ha potuto non notare il fascino del personaggio di Dario Sepúlveda, la guardia del corpo nonché compagno della boss della droga Griselda Blanco e padre del piccolo Michael Corleone. Un uomo affascinante, duro e sensibile. Un fidanzato affettuoso, un padre protettivo e uno del personaggi maschili della serie Netflix Griselda più interessanti. Ma dietro il personaggio di Dario Sepúlveda chi c'è? Chi è l'attore che lo interpreta? Lui si chiama Alberto Guerra, è un attore cubano, e lo abbiamo già visto in altri titoli Netlix. Ma raccontiamo meglio la sua vita privata e carriera.

Chi è Alberto Guerra: la carriera

Alberto Guerra è un attore cubano di 41 anni, nato il 5 dicembre del 1982. È nel mondo della recitazione da diverso tempo. Guerra, infatti, vanta diverse apparizioni cinematografiche ma soprattutto televisive essendo uno dei volti più noti del mondo delle telenovelas. Alberto Guerra è famosissimo, infatti, sia negli Stati Uniti che in America Latina per essere uno dei principali attori di telenovelas, genere per cui ha anche ricevuto nomination a premi importanti come il You World Award - il riconoscimento per titoli latini - per il suo ruolo da attore protagonista nella telenovela americana Guerra de los ídolos.

Prima di approdare su Netflix è apparso in moltissime telenovelas come Passion morena, Guerra de los ídolos, Ladron de Corazónes, Ingobernable ecc ma anche in serie crime come la messicana Crime Diaries: The Candidate.

Il pubblico di Netflix, però, lo avrà riconosciuto per le sue performance nei panni di Mayo nella serie Narcos: Messico, dagli stessi creatori di Griselda.

Alberto Guerra, la vita privata: moglie, figli e le voci di tradimento

Alberto Guerra è sposato dal 2014 con l'attrice messicana di telenovelas, Zuria Vega con cui ha una figlia di nome Penélope. Recentemente Albero è finito al centro di una grossa polemica per un video, diventato virale, dove appare molto vicino a una donna che non è sua moglie al concerto di Karol G (sua collega in Griselda) negli Stati Uniti. Dal video in questione, infatti, Alberto Guerra afferra alla vita l'attrice colombiana Paulina Dávila che a giugno 2023 ha chiuso il suo fidanzamento con Juan Pablo Medina. I due stanno insieme o è solo gossip? Alberto Guerra ha negato il presunto tradimento della moglie scagliandosi contro chi ha fatto girare certe voci.