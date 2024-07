Chi è Annabelle Wallis, attrice di Svaniti nella notte, film Netflix con Riccardo Scamarcio

Il nuovo film targato Netflix dal titolo "Svaniti nella notte" è da oggi, giovedì 11 luglio, disponibile in streaming e vede protagonisti Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis, attrice britannica il cui nome di primo acchito potrebbe non dirvi molto, ma che in realtà ha già una grande carriera attoriale alle spalle. Scopriamo insieme chi è Annabelle Wallis e quali ruoli ha interpretato sul grande schermo e nelle serie TV.

Chi è Annabelle Wallis, attrice del film Svaniti nella notte

Annabelle Wallis è nata il 5 settembre 1984 a Oxford ed è nipote di un noto attore e cantautore irlandese, Richard Harris. Attualmente vive a Londra e parla fluentemente portoghese, francese e spagnolo, oltre alla sua lingua madre. Ha passato la sua infanzia in Portogallo, dove ha frequentato la Saint Dominic's International School e ha preso parte ad alcuni cortometraggi. È iniziata così la sua carriera di attrice, nonostante si trattasse di ruoli minori. Poi si è trasferita a Londra e proprio nella Capitale d'Inghilterra, dopo aver recitato in alcuni spot pubblicitari, si è iscritta a una vera e propria scuola di recitazione.

La Wallis ha debuttato in televisione e al cinema nel 2005, anno in cui è comparsa in un episodio di “Jericho” e nel film indiano "Dil Jo Bhi Kahey". Ha ottenuto poi un ruolo più significativo nel 2009 recitando nella terza stagione della serie TV “I Tudors”, dove ha vestito i panni di Jane Seymour per cinque episodi al fianco di Jonathan Rhys Meyers. Continuando a parlare di serie TV, tra quelle più note a cui ha partecipato ricordiamo “Peaky Blinders” (dal 2013 al 2019 le è stata affidata la parte di Grace Shelby per ben 19 episodi) e “The Musketeers”, dove è apparsa in una sola puntata (1x07) nel 2014. Di recente, invece, l’abbiamo vista nelle miniserie TV “The Loudest Voice - Sesso e potere” e “Home Movie: The Princess Bride”, per la regia di Jason Reitman.

Non sono mancati, inoltre, ruoli di piccolo e grande spessore in produzioni cinematografiche di indubbio valore: in "Nessuna verità" di Ridley Scott (2008) ha interpretato la fidanzata di Hani Salaam, il quale ha il volto di Mark Strong; in “X-Men - L'inizio”, diretto da Matthew Vaughn (2011), è stata Co-Ed; in “Annabelle”, film horror del 2014 legato all’universo immaginario della saga “The Conjuring”, ha ricoperto la parte di Mia Form, la donna in attesa della primogenita e in possesso della spaventosa bambola; nel prequel “Annabelle 2” è tornata a indossare i panni del personaggio ricoperto nel film precedente.

La carriera della Wallis è proseguita con lungometraggi di vario genere, tutti noti al grande pubblico: “Mine”, per la regia di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro; “King Arthur - Il potere della spada” di Guy Ritchie (2017); “La mummia” di Alex Kurtzman, con protagonista Tom Cruise (2017); e i più recenti “Malignant”, diretto da James Wan, “Silent Night e “Warning”, tutti prodotti nel 2021. Ricordiamo, infine, che l’attrice ha prestato la voce a Zora, l'intelligenza artificiale che governa il computer della nave stellare USS Discovery NCC-1031, e all'aggiornamento del 3189 (NCC-1031-A) nel franchise di "Star Trek".

Annabelle Wallis ha un fidanzato?

L’attrice ha avuto una relazione con il cantante britannico Chris Martin, frontman dei Coldplay, iniziata nell’agosto 2015 e conclusasi nell’agosto del 2017. In seguito, Annabelle Wallis è stata legata all’attore statunitense Chris Pine, una storia d’amore della durata di ben 4 anni, dall’aprile del 2018 al marzo del 2022. Stando ad alcuni rumor, Annabelle Wallis avrebbe avuto un flirt con Jared Leto, ma nessuno dei diretti interessati ha smentito o confermato mai tali voci. Non è finita qui, perché nel 2022 è stata pubblicata una fotografia che ritraeva l'attrice e Sebastian Stan mentre si scambiavano un bacio al compleanno di Robert Pattinson, scatto cancellato in un secondo momento dal fotografo ufficiale dell'evento.