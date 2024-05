La storia vera di César Román che ha ispirato la serie Netflix El Rey del Cachopo

Su Netflix è arrivata una nuova docuserie true crime che analizza un caso di omicidio che coinvolge uno chef spagnolo che si è creato una brillante carriera grazie a una trama di segreti e false identità: César Román, soprannominato "El Rey del Cachopo". Composta da tre episodi questa serie ripercorre la vita e la carriera nel mondo dell'inganno di un uomo che ha truffato tutti fino a diventare assassino uccidendo la sua ex compagna, la 25enne Heidi Paz per poi smembrarla e nascondere i suoi resti in una valigia.

Ma per capire meglio qual è la storia vera da cui prende spunto questa serie, ecco chi è César Román e tutti i crimini che ha commesso negli anni.

La storia vera di César Román

César Román Viruete, nato a Madrid il 25 novembre del 1973 è un uomo d'affari ed ex politico spagnolo, noto per i suoi affari falliti e le varie truffe compiute nel corso della sua vita. Attualmente è in carcere per l'omicidio di Heidi Paz.

I primi inganni

La sua carriera nel mondo dell'inganno inizia negli anni '90 quando apparteneva alla Falange spagnola, un movimento politico nazionalista fondato durante la guerra civile dal generale Francisco Franco nel 1937. Per poter emergere nel partito, César iniziò a fare il doppio gioco in un sindacato di sinistra per ottenere informazioni riservate. Infine divenne il presidente del partito di estrema destra di Madrid. Per un breve periodo, della sezione madrilena del CDS6, come addetto stampa.

Dopo essere scomparso per un po', riappare a Malaga dove avvia la gestione di un bar e fonda perfino una rivista, la Ahora Málaga. Diviene anche presidente di un'associazione di commercianti di quartiene. Iniziò anche ad apparire spesso in programmi televisivi come grande uomo d'affari acquisendo sempre più notorietà ma ben presto arriverà la bancarotta, l'evasione fiscale e la sua scomparsa al punto da fuggire non si sa dove, far sparire tutti i documenti ufficiali e cambiare improvvisamente serratura del suo locale. Anche il suo giornale aveva truffato i commercianti che avevano pagato per fare pubblicità.

César Román, infatti, aveva ingannato il settore dell'alta cucina madrilena manipolando anche l'assegnazione di premi e arrivando a creare un proprio concorso che lo ha incoronato nel 2016 come “Re del Cachopo”, da cui il soprannome, concorso che poi si è rivelato essere stato truccato.

È il 2018 quando apre la sua quarta sideria a Madrid ma i suoi ristoranti iniziano a chiudere nel giro di pochi mesi dopo che saltò fuori che i premi di prestigio che aveva ottenuto erano stati truccati e non riuscì a far fronte al pagamento dei fornitori.

Il crimine che lo ha portato in carcere

Il 23 luglio 2018 scompare improvvisamente una delle cameriere che aveva assunto nell'aprile 2018 per lavorare nel suo ristorante a Madrid: la 25enne honduregna Heidi Paz. Tra i due era nata subito una relazione e andarono perfino a vivere insieme. Una relazione che durò poco perché a giugno Heidi andò via di casa. Il 5 agosto del 2018 Heidi tornò nella casa che aveva condiviso con César, senza sapere che quello sarebbe stato l'ultimo giorno della sua vita. Lui, infatti, non aveva intenzione di accettare un no come risposta, così, l'ha uccisa.

Per evitare di essere scoperto e che la polizia identificasse il corpo, César ha separato la testa e gli arti dal corpo e se ne è disfatto metettendo il corpo della ragazza in una valigia. Intorno alle 16.21 dello stesso giorno ha chiamato un taxi con cui ha portato il corpo della vittima in un edificio industriale nel quartiere Usera di Madrid.

Il 13 agosto del 2018 il corpo di Heidi Paz è stato trovato in un magazzino abbandonato. César, intanto, era scappato.

L'arresto

Il 16 novembre 2018 è stato arrestato in un ristorante di Saragozza dopo essere stato identificato come l'autore dell'omicidio di Heidi Paz. César Román lavorava in un ristorante della città, Casa Gerardo, sotto falso nome. I proprietari del locale lo hanno riconosciuto in un programma televisivo e hanno avvisato la polizia. Ha anche cercato di cambiare il suo aspetto fisico per non essere riconosciuto: si è rasato la testa, ha perso una decina di chili e si è fatto crescere la barba. Ma non è bastato.

Attualmente sta scontando una pena nel centro penitenziario di Soto del Real dopo essere stato condannato a 15 anni di carcere per l'omicidio della sua ex compagna, Heidi Paz.