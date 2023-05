Dai numerosi arresti al pugno a Facchinetti, la storia di Conor McGregor in attesa della serie Netflix

Manca pochissimo al debutto su Netflix della nuova docu-serie dedicata al controverso personaggio di Conor McGregor, il campione di MMA e pugilato conosciuto, oltre che per il suo talento sportivo, anche per le numerose controversie di cui è stato protagonista. Quattro episodi per raccontare Conor uomo dietro il campione e la persona dietro i numerosi titoli di giornale. Ma prima di addentrarci nella visione di McGregor Forever, ecco le cose da sapere su Conor McGregor, dagli arresti al pugno a Francesco Facchinetti.

Chi è Conor McGregor

77 kg, 175 cm di altezza e un carattere da vero combattente. Nato a Dublino il 14 luglio del 1988, Conor McGregor è un campione di arti marziali miste e pugile conosciuto in tutto il mondo per le sue doti sportive ma anche per i suoi controversi comportamenti fuori dal ring. Campione di pesi legeri e pesi piuma, McGregor è ricordato, inoltre, per aver stabilito un record incredibile battendo il campione dei pesi piuma José Aldo in soli 13 secondi dall'inizio del match. Era il 2015. McGregor è anche stato il primo lottatore della storia della Ultimate Fighting Championship a detenere due titoli mondiali contemporaneamente con la vittoria su Eddie Alvarez e il terzo a ottenere la cintura in due categorie di peso diverse. Nel 2017, Conor ha debuttato anche nella boxe ed è stato definito da Forbes, nel 2021, l'atleta più pagato al mondo con un patrimonio di 180 milioni di dollari.

Oltre alle sue vittorie sportive, però, Conor McGregor è ricordato anche per molte controversie, da multe per limiti di velocità superati ad arresti per aggressioni. Ecco le principali.

Tutte le volte che Conor McGregor è stato arrestato