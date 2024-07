Chi è Eugenio Franceschini, l'italiano nel cast di Emily in Paris 4

Eugenio Franceschini si unisce al cast della quarta stagione di Emily in Paris. L'attore italiano, infatti, insieme a Raoul Bova apparirà nei nuovi episodi della comedy Netflix con Lily Collins ambientati, in parte, anche a Roma. Nella serie Netflix che uscirà in due parti, la prima il 15 agosto e la seconda il 12 settembre, Eugenio Franceschini interpreta Marcello: originario di Roma, diretto e sicuro di sé, Marcello dà valore alla semplicità, è concreto ma mai appariscente, fedele alle radici dell’azienda di famiglia.

Ma chi è questo affascinante attore italiano pronto a fare il suo debutto a livello internazionale? Scopriamolo insieme.

Chi è Eugenio Franceschini: le origini venete e il debutto a teatro

Nato a Verona, il 19 settembre del 1991, Eugenio Franceschini è un attore italiano di 33 anni. Eugenio è figlio d'arte. Suo padre Gianni, infatti, è un attore di teatro e ha trasmesso a Eugenio la passione per il palcoscenico fin da piccolo. Ed è proprio nella compagnia teatrale dei genitori che Eugenio inizia la sua carriera di attore, interpretando diversi ruoli fino ai 18 anni quando si trasferisce a Roma per frequentare il Centro sperimentale di cinematografia dove ha studiato recitazione guidato da Giancarlo Giannini.

Eugenio Franceschini: l'esordio sul grande schermo

È solo nel 2012 che Eugenio debutta sul grande schermo nel film "Bianca come il latte, rossa come il sangue" di Giacomo Campiotti. Poi, nel 2014, arriva il tanto atteso ruolo da protagonista nel documentario Fango e gloria - La grande guerra di Leonardo Tiberi sulla storia del Milite ignoto italiano.

Dal 2013 al 2015 è tornato al teatro protagonista, con Leo Gullotta, dello show Prima del silenzio con la regia di Fabio Grossi prodotto dal Teatro Eliseo di Roma. E nel 2019 debutta anche come modello nella campagna pubblicitaria primavera-estate del marchio di occhiali da sole Persol.

Abbiamo visto Eugenio anche sul piccolo schermo nel cast di fiction amatissime dal pubblico da I Medici a Màkari, fino a Gloria di Fausto Brizzi.

E prestissimo arriverà anche il debutto su Netflix nella quarta stagione di Emily in Paris.