Chi è Iñaki Godoy, protagonista di One Piece: vita privata e carriera

Giovedì 31 agosto 2023 "One Piece" approda su Netflix. Siamo di fronte a una delle serie più attese dell'anno, adattamento in live action del celebre e omonimo manga di Eiichir? Oda. L'attore messicano Iñaki Godoy è stato scelto come protagonista, nel ruolo di Monkey D. Luffy. Ma cosa sappiamo del giovane attore? Dall'età ai primi lavori, dalla vita privata alle passioni, dalla fidanzata a Instagram: conosciamolo meglio.

Età, origini, primi lavori

Iñaki Godoy - il suo nome completo è Iñaki Godoy Jasso - nasce a Città del Messico il 25 agosto 2003. Da bambino pratica diversi sport - dal calcio al basket, dal tennis al golf - ma la madre si accorge che ha delle doti da intrattenitore. Dal carattere estroverso ed allegro, all'età di 4 anni inizia a frequentare una scuola di teatro e musica, la Stage Company, nello storico Teatro Libanes. Il giovane racconta che il suo incontro con il palcoscenico ha cambiato per sempre la sua vita. Inizia così a prendere parte a diversi spettacoli per ragazzi, prendendo talvolta l'iniziativa e improvvisando battute non previste dal copione. All'età di 9 anni capisce che vuole diventare un attore professionista e sostiene poco dopo il suo primo provino, per uno spettacolo dal titolo "Cocina de hacienda": ottiene così il suo primo ruolo. Successivamente continua a seguire corsi alla Stage Company e frequenta un programma di cinema e recitazione nel campus Pali Adventures, nella California del Sud, dove ha la possibilità di interagire con aspiranti artisti provenienti da tutto il mondo.

I primi ruoli da attore

All'età di undici anni Iñaki Godoy ottiene il suo primo ruolo ricorrente per la serie televisiva di genere dramma e crime di Telemundo “La querida del centauro”, dove veste i panni di “El Gato”. Grazie a questa esperienza, tra il 2016 e il 2017, conosce alcuni noti attori locali - come Humberto Zurita, Ludwika Paleta, Michel Brown, Sandra Echeverria e Silverio Palacios - e dopo aver lavorato nel 2019 ad altre due serie tv ("Sin miedo a la verdad " e "Los elegidos") ottiene il suo primo ruolo da protagonista in un film: “¡Ánimo Juventud!”, nel ruolo di Pedro, per la regia di Carlos Armella. Poco dopo arrivano altri due ruoli da protagonista, nei film "MexZombies" (nel ruolo di Tavo) e "No Abras La Puerta" (dove veste i panni di Fausto). Spaziando dalla commedia all'horror, ha l'opportunità di misurarsi con generi molto distanti: esperienze, queste, che lo aiutano a maturare sia come attore che come persona. Da giovanissimo dirige alcuni cortometraggi a basso costo, come "Blinded" e "Casiarte", pubblicati poi su YouTube.

I sogni nel cassetto

Durante le riprese della serie televisiva "¿Quién mató a Sara?" (uscita poi in patria nel 2021) è costretto a chiudersi in casa a causa della pandemia per Covid-19. Approfitta dunque si questo periodo critico per seguire laboratori di sceneggiatura (SOCAPA) e scrivere alcuni copioni. Nell'arco temporale in questione coltiva un sogno: quello di realizzare film da regista e da sceneggiatore seguendo, da quel momento, diversi studi di cinema. Soltanto il tempo potrà un giorno dirci se Iñaki Godoy riuscirà un giorno a realizzare i suoi obiettivi. Nel 2022 Iñaki Godoy gira in Canada la sua prima serie televisiva in lingua inglese: "The Imperfects", creata da Dennis Heaton e Shelley Eriksen e diffusa dalla piattaforma Netflix, dove interpreta il ruolo di Juan Ruíz.

One Piece - La serie

Subito dopo per Iñaki Godoy arriva l'annuncio più atteso: viene scelto ufficialmente come protagonista - nel ruolo di Monkey D. Luffy - della serie televisiva targata Netflix "One Piece", adattamento in live action dell'omonimo manga di Eiichiro Oda il fumetto giapponese più venduto di tutti i tempi e già diventato una fortunata serie tv anime; ed è da sottolineare la benedizione per la scelta di Godoy da parte dello stesso Oda. Composta da otto episodi, la prima stagione approda sulla piattaforma giovedì 31 agosto 2023. Nel corso della produzione, attraverso il suo profilo Instagram e alcune interviste, Iñaki Godoy ha più volte aggiornato sullo sviluppo del progetto, evidenziando la sua emozione e l'idea che si è fatto sul personaggio da lui interpretato.

Sul progetto l'attore ha dichiarato al sito Gamesradar: "Lo show è fatto da persone che amano One Piece. Amiamo il manga, amiamo l’anime, pensiamo che siano fantastici. E l’unica cosa che vogliamo fare è onorarlo e farlo arrivare a più persone. Non vogliamo fare altro che onorare il lavoro del signor Oda e far godere più persone, perché è una storia così potente. E tutto il mondo dovrebbe saperlo". Ha aggiunto, a proposito del suo personaggio: "Penso che Luffy sia una persona molto gentile. E incoraggia anche le persone a seguire i loro sogni. Non vuole cambiare nessuno. Vuole solo godersi la vita, e rispetterà qualsiasi cosa tu voglia fare finché non interferisce con la libertà di nessuno. Incoraggia la libertà, è una persona libera lui stesso. Penso che questo attiri le persone, perché tutti vogliamo la libertà, giusto? Ne abbiamo tutti bisogno. E ha un sorriso davvero bello".

Vita privata, fidanzata, Instagram, passioni

La vita sentimentale di Inaki Godoy sembra essere al momento top secret e non sappiamo, quindi, se sia o meno fidanzato. Oltre a seguirlo su Instagram, possiamo aggiungere che ha molte passioni, come lui stesso ha affermato in più di un'occasione. Quella della musica, ad esempio: ha preso lezioni sia di pianoforte che di canto; ma dopo le riprese di "One Piece" ha deciso anche di iscriversi a un corso di kickboxing e altre arti marziali. Ama viaggiare ed è un patito di giochi da tavolo - con una particolare predilezione per Catan - e di videogiochi (in particolar modo Super Mario Bros. e Zelda). I concetti di libertà e di narrazione occupano un posto speciale nel suo personale immaginario.