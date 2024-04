La storia vera di Jennifer Pan che ha ispirato il docufilm Netflix "What Jennifer Did"

Arriva su Netflix un nuovo documentario true crime ispirato alla terribile storia vera nota come il caso Jennifer Pan. Si tratta di un docufilm di 86 minuti diretto da Jenny Popplewell (American Murder: The Family Next Door) che riporta luce su uno dei più terribili casi di cronaca nera internazionale che ha visto la morte di una donna per mano della sua stessa figlia. Ma chi è Jennifer Pan, protagonista del nuovo docufilm Netflix What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan e qual è la storia vera che ha ispirato il lungometraggio? Scopriamolo insieme.

What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan, la trama del docufilm

Un crimine violento ha scosso una tranquilla cittadina canadese: alcuni misteriosi intrusi sono entrati nella casa di una famiglia di immigranti vietnamiti terrorizzandoli e lasciando come unica testimone la figlia traumatizzata. I vicini e gli amici descrivono la famiglia come ospitale, generosa e dedita al lavoro, perché è successo proprio a loro? Questo lungometraggio documentario della regista Jenny Popplewell usa filmati di interrogatori della polizia e testimonianze delle persone coinvolte per portare alla luce una rete di fatti complessi che nessuno si aspettava.

Chi è Jennifer Pan: la storia vera

Classe 1986, nata il 17 giugno, Jennifer Pan è una ragazza canadese che nel 2010 ha commesso un terribile crimine e che diventa protagonista, oggi, di un nuovo docufilm Netflix che ne racconta la storia. Pan è stata condannata per un attentato a scopo di lucro contro entrambi i suoi genitori, attentato terminato con la morte di sua madre, Bich Ha Pan, e il ferimento di suo padre, Huei Hann Pan, entrambi immigrati dal Vietnam in Canada a causa della diaspora cinese. Il crimine commesso da Pan è avvenuto nella casa di proprietà dei Pan in Canada e precisamente a Unionville, Markham, nell'Ontario.

Era la primavera del 2010 quando Jennifer Pan ha iniziato a premeditare l'uccisione dei suoi genitori che l'avevano cresciuta in modo molto restrittivo durante l'adolescenza non permettendole di avere vita sociale o un fidanzato, anche se lei ebbe una relazione con un certo Daniel Chi-Kwong Wong che poi finì. I due, però, tornarono in contatto poco prima del delitto ed escogitarono insieme il piano per uccidere i genitori di lei assumendo un killer professionista che facesse il colpo per 10mila dollari uccidendo entrambi i genitori di lei e caldolando quanto soldi avrebbero guadagnato, poi, dall'eredità: 500mila dollari. Il progetto di Pan e Wong era anche quello di andare a vivere insieme.

L'omicidio avvenne, poi, a casa di pan l'8 novembre del 2010 quando la stessa Jennifer aprì la porta di casa ai sicari che lei stessa aveva contattato andando poi a letto. Tre persone, così, entrarono nell'abitazione dei Pan di notte armati di pistole e inizialmente hanno chiesto del denaro, poi hanno portato i genitori di Jennifer Pan nel seminterrato dove hanno sparato loro per più volte. La madre du uccida ma il padre è sopravvissuto alle ferite. Poi, dopo aver preso i contanti, i tre sono scappati.

Pan alla fine è stata dichiarata colpevole di molteplici accuse e condannata all'ergastolo con possibilità di libertà condizionata dopo 25 anni, la stessa pena dei suoi co-cospiratori. Nel maggio 2023, la Corte d'Appello dell'Ontario ha ordinato un nuovo processo per Pan e i suoi cospiratori per l'accusa di omicidio di primo grado, confermando la condanna per tentato omicidio.

What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan: quando esce su Netflix

What Jennifer Did: il caso Jennifer Pan esce su Netflix il 10 aprile 2024.