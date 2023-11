Se avete già iniziato a vedere su Netflix il nuovo reality show ispirato a Squid Game, Squid Game La Sfida, vi sarete accorti che tra i concorrenti c'è anche un italiano. Si tratta del giocatore numero 161, l'unico italiano nel cast della serie Netflix che trasforma il k-drama di Hwang Dong-hyuk in un reality show dove i concorrenti si battono per vincere la somma di 4,56 milioni di dollari. Chi è il concorrente italiano di Squid Game La Sfida? Ora ve lo raccontiamo.

Chi è Lorenzo Nobilio, l'unico concorrente italiano di Squid Game La Sfida

26 anni, personalità forte e un'incredibile voglia di aggiudicarsi il premio finale, a qualsiasi costo. Lorenzo Nobilio lo si nota subito nella serie Netflix, un po' per il suo carattere irriverente, un po' per quel vizietto di rubare il cibo e nasconderlo sotto le lenzuola che lo ha resto subito bersaglio di critiche da parte degli altri. "La mia strategia era che se mi fossi mantenuto ben nutrito sarei stato più forte degli altri per vincere", ha poi dichiarato Lorenzo intervistato da BBC News.

Ma chi è Lorenzo Nobilio nella vita reale? Lorenzo è un giovane manager italiano che si divide tra Londra, l'Italia e gli Stati Uniti. Lo si è notato subito per la sua personalità irriverente ma anche per il fatto di aver "rubato" i pasti nascondendoli sotto le lenzuola per poter mangiare più degli altri.

Appassionato di basket e musica, Lorenzo ama il design e la moda e lavora a Londra nel mondo della finanza. Lorenzo, nella sua presentazione per la serie Netflix Squid Game La Sfida, ha raccontato di come, con la pandemia, le sue ambizioni sono cambiate e di apprezzare molto di più tutto ciò che richiede creatività rispetto a quei valori del mondo delle imprese in cui dichiara di non credere più.

"Basta con le regole, le imposizioni, il codice etico e la gente che ti dice quello che devi fare", specifica Lorenzo per poi concludere con un "fate quello che vi pare, si vive una volta sola, meglio non avere rimpianti".

Inoltre, Lorenzo, sempre nell'intervista con BBC News, ha raccontato quanto sia stata dura e immersiva questa esperienza nel reality Squid Game La Sfida: "Sono arrivato al traguardo di Un, due, tre stella in sette ore, è stato molto lungo ma questa serie si chiama «Squid Game: La Sfida», non è una vacanza all-inclusive alle Isole Canarie».

Squid Game La Sfida: come funziona

Un gruppo di 456 concorrenti partecipa alla competizione per conquistare l'incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide ispirate alla serie originale (che includono alcune sorprendenti nuove aggiunte), la loro tenacia, le strategie e le alleanze saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l'altro.