La storia vera di Rocco Siffredi che ha ispirato la serie Netflix Supersex

Nato a Ortona, in Abruzzo, 60 anni fa. Tutti lo conoscono con lo pseudonimo di Rocco Siffredi ma il suo vero nome è Rocco Tano ed è un attore e regista pornografico tra i più noti al mondo. Vera e propria star del mondo della pornografia, Rocco Siffredi è diventato un'icona e la sua storia sarà raccontata da Netflix in una serie tv dal titolo Supersex, dover Alessandro Borghi vestirà i suoi panni per mostrare a tutti chi è l'uomo dietro l'attore porno. Scritta da Francesca Manieri e diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni, Supersex sta per arrivare su Netflix ma per prepararci al meglio alla sua visione scopriamo insieme chi è Rocco Siffredi in questo approfondimento sulla storia vera dell'uomo che tutti conoscono come la star del sesso.

Rocco Siffredi: le origini in Abruzzo

Rocco Siffredi è nato in Abruzzo da una famiglia di umili origini, suo padre, infatti, faceva in carpentiere. A soli 16 anni Rocco, il cui vero cognome è Tano, ha iniziato a lavorare nella marina mercantile decidendo, poi, di trasferirsi a Parigi per raggiungere suo fratello e lavorare nel suo ristorante in Francia. La sua vita, però, è cambiata nel 1984 quando, dopo essere andato in un locale a luci rosse, ha incontrato Gabriel Pontello, produttore e attore francese di porno e fu proprio lui ad aprirgli la strada in questo settore presentandolo al produttore Marc Dorcel e al regista Michel Ricaud.

Rocco Siffredi: il debutto nel mondo del porno e la carriera da modello a Londra

Il primo film pornografico di Rocco Siffredi si intitola Belle d'amour ma Rocco, non ancora convinto che quella sarebbe stata la sua carriera, decise di andare a Londra per tentare, lì, la carriera da modello. A Londra Rocco Siffredi fu indossatore per l'agenzia Garwin's anche se, questa parentesi nel mondo della moda durò poco perché ricevette una telefonata da Teresa Orlowski per tornare nel mondo del porno. E Rocco accettò. Nel 1987 Rocco Siffredi recitò nel film Fantastica Moana, suo primo film italiano insieme a Moana Pozzi e da lì iniziò la sua brillante carriera.

Rocco Siffredi: la consacrazione in America

Rocco Siffredi si trasferì a Los Angeles nel 1990 e proprio nella città degli angeli, il suo amico d'infanzia Marco Pe lo presentò al regista John Leslie che lo inserì nel cast del film Curse of the Catwoman del 1991. Proprio in questo anno ricevette il suo primo AVN Award per il film di John Stagliano come migliore attore di sesso a tre e da quel momento tutte le migliori case di produzione europee iniziarono a chiamarlo per offrirgli sempre più ruoli come protagonista nei film porno. Una carriera in ascesa, quella di Rocco che lo portò nel 1992 a vincere anche l'Hot d'or come migliore attore straniero per il film The Adventures of Mikki Finn di Jack Remy. Tantissimi i film in cui fu protagonista fino a quanto compì 40 anni e decise di ritirarsi dal mondo del porno.

Rocco Siffrdi: il ritiro dal mondo del porno

Nel giugno del 2004, a 40 anni esatti, Rocco Siffredi decide di uscire dal mondo del porno come attore ma continuò a lavorare come regista e produttore di film pornografici. Una scelta dettata dal fatto che i suoi figli stavano crescendo e non poteva più dire loro solo: "Papà va a lavorare" senza aggiungere quale fosse il suo lavoro.

Nonostante questa scelta, Rocco, nel 2009, a causa della sua frustrazione sessuale e della delusione nei confronti degli interpreti maschili dei suoi film porno, tornò a recitare. Nel 2015, durante la sua partecipazione all'Isola dei famosi, annunciò nuovamente il suo ritiro dal mondo della recitazione di film porno. Anche questa volta, però, non mantenne la promessa e tornò a recitare.

Rocco Siffredi, la vita privata: chi sono i figli e la moglie

Rocco Siffredi è sposato con Rózsa Tassi, una sua collega attrice che ha incontrato quando vinse l'Hot d'or a Cannes e con cui ha avuto tre figli: Lorenzo e Leonardo Tani nati nel 1996 e nel 1999.

Supersex: quando esce la serie su Netflix

Supersex debutterà su Netflix il prossimo 6 marzo 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.