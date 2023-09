La storia vera dell'omicidio di Jill Dando che ha ispirato la docu-serie Netflix "Jill Dando un mistero irrisolto"

Nel 1999 la leggenda della radiotelevisione britannica Jill Dando è uccisa da un colpo di pistola sulla porta di casa, in pieno giorno. Il delitto rimane irrisolto nonostante una delle più grandi indagini di omicidio della storia britannica. Netflix ha deciso di raccontare questa storia in una nuova docu-serie true crime dal titolo Jill Dando un misterio irrisolto, pronta a riaccendere i riflettori su un omicidio che dopo 24 anni è ancora avvolto dal mistero. Questa serie in tre parti conduce gli spettatori attraverso i colpi di scena di un vero e proprio giallo, mentre la famiglia, gli amici, i giornalisti, gli investigatori e gli avvocati affrontano l'interrogativo: chi l'ha uccisa? Ecco un piccolo approfondimento sulla storia vera dietro la docu-serie Netflix Jill Dando: un mistero irrisolto.

Chi era Jill Dando

Classe 61, nata in una cittadina inglese nel Somerset settentrionale, Jill Dando ha sempre avuto una grande passione per il giornalismo, tramutata poi in lavoro dopo aver studiato alla South Glamorgan Institute of Higher Education nel Galles e dopo aver iniziato a lavorare come apprendista al the Weston Mercury, giornale locale dove lavoravano anche suo padre e suo fratello. Nell'85, perl, Jill sbarò alla BBC come conduttrice del programma Spotlight South West e un anno dopo decise di trasferirsi a Londra per diventare il volto del sommario del Tg nazionale dell'emittente.

Sono molti i programmi tv di cui Dando fu presentatrice, da BBC Breakfast News a the BBC One O'Clock News, fino a passare a the Six O'Clock News e poi ancora il programma dedicato ai viaggi di nome Holiday e infine lo shoq sui crimini irrisolti Crimewatch. La sua carriera, però, fu stroncata all'improvviso quando nel 1999 fu colpita da un proiettile davanti alla sua casa di Fulham nel sud-est di Londra.

Jill Dando: la storia vera del suo omicidio

Erano le 11.30 del 26 aprile 1999 quando Jill morì davanti alla sua casa a Fulham (Londra) dopo che un misterioso assassino l'ha prima costretta a inginocchiarsi e poi l'ha colpita all'orecchio sinistro con una calibro 9. Una morte improvvisa e inaspettata per la conduttrice che, così, fu assassinata a sangue freddo senza né testimoni, né indizi. Ma chi c'era dietro quel crimine? A oggi non si sa ancora.

Dopo la sua morte venne avviata un'inchiesta con 45 uomini di Scotland Yard su 400 sospettati con 2500 interrogatori e 2 milioni di sterline spese per trovare l'assassino di Jill. Si pensò prima a un delitto passionale, poi a un delitto legato al suo lavoro e in particolare a un servizio pro-Kosovo presentato in tv e addirittura a dei collegamenti con la mafia russa.

Nel 2000 ci fu il primo arresto per l'omicidio di Jill. Un 40enne, Barry George, con qualche precedente per reati sessuali fu condannato, il 2 giugno del 2001, dopo che fu trovata la stessa particella di bario e piombo sulla sua giacca e sui capelli della vittima. E se in quel momento sembrava che il mistero dell'omicidio di Jill Dando fosse stato risolto, il caso fu riaperto di nuovo quando il giornalista della BBC Raphael Rowe contattò l'esperto balistico Marco Morin per riesaminare i dati. Il caso fu riaperto e dopo un nuovo processo di 8 settimane ci fu l'assoluzione di Barry George che nel 2008 torna in libertà. Si parlò di errre giudiziario. Né i familiari, né il compagno della vittima, Alan Farthing, hanno più richiesto l'apertura del caso. A oggi, quindi, l'omicidio di Jill Dando non ha ancora trovato una soluzione.