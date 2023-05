La storia vera della regina Carlotta che ha ispirato la serie Netflix

È appena uscita su Netflix la nuova serie di Shonda Rhimes, La regina Carlotta, il prequel di Bridgerton ispirato a uno dei personaggi più interessanti non solo della saga dei romanzi di Julia Quinn, da cui è tratta la serie, ma della stessa storia della Gran Bretagna. La regina Carlotta, infatti, è davvero esistita e ha davvero regnato la Gran Bretagna e l'Irlanda sposando un uomo, a soli 17 anni, di cui non conosceva nulla. Scritta da una delle penne di punta del panorama seriale internazionale, Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, How to get Away with Murder, Scandal, Bridgerton, Inventing Anna), la storia della regina Carlotta è pronta ad affascinare il pubblico ma per chi fosse curioso di scoprire le differenze con la realtà e chi fosse, davvero, la Carlotta che regnò la Gran Bretagna, ecco un piccolo recap sulla sua storia vera.

La storia vera della regina Carlotta

Il suo vero nome era Sophia Carlotta di Meclemburgo-Strelitz e solo dopo aver sposato il re della Gran Bretagna, Giorgio III è diventata quella che tutti oggi conosciamo come Regina Carlotta. Figia del duca Charles Louis Frederick di Mecklenburg-Strelitz e della principessa Elizabeth Albertina di Saxe-Hildburghausen, Carlotta, a soli 17 anni, non aveva nessuna intenzione di diventare regina, anzi, non l'avrebbe neanche mai sognato finché non si ritrovò a essere promessa in sposa e non a un uomo qualunque ma a uno del calibro del re della Gran Bretagna di cui lei non conosceva nulla, né il volto né il carattere ma solo il suo titolo reale.

Aveva 17 anni quando sposò il re ed era arrivata a Londra da sole sei ore quando si ritrovò sull'altare a pronunciare il solenne "sì" davanti a quello che sarebbe diventato suo marito, il re Giorgio III. Il loro matrimonio, però, nonostante fosse combinato e nonostante la malattia di Giorgio, che oggi sarebbe stata identitficata con la porfiria (anche se all'epoca non si conosceva), risultò essere molto duraturo e pieno d'amore.

Con il peggioramento dello stato di salute di re GIorgio III, fu Carlotta a diventare la vera e propria governatrice del regno facendo la regina per ben 57 anni e 70 giorni. Oltre al ruolo di regina e moglie, Carlotta aveva anche un altro ruolo da portare avanti, quello di madre di ben 15 figli. Dal carattere ribelle, forte e rivoluzionario, Carlotta viene ricordata ancora oggi per aver fondat orfanotrofi, ospedali, giardini, come quelli reali di Kew e anche zoo. Carlotta morì il 17 novembre 1818.

Grande amante delle arti e della botanica, Carlotta conobbe nella sua vita, tra gli altri anche Mozart e Bach.