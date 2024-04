Chi sono i briganti, la storia vera che ha ispirato la serie Netflix Briganti

Su Netflix è appena uscita una nuova serie italiana che racconta il fenomeno del brigantaggio. Si intitola Briganti ed è un western moderno di sei episodi ambientato nella Puglia di metà Ottocento. Briganti è un racconto moderno, epico e ricco d’azione, sul fenomeno del brigantaggio. Liberamente ispirata a persone, uomini e donne, realmente esistite, divenute simbolo della rivoluzione contadina nell’Italia postunitaria, la serie è un racconto corale di una storia di lotta per la libertà, ma qual è la storia vera del brigantaggio italiano? Chi sono i briganti e qual è l'origine di questo nome?

Chi sono i briganti: la storia vera

I briganti fanno parte del cosiddetto fenomeno del brigantaggio, cioè un movimento criminale spontaneo nato dalla miseria e composto da malfattori e persone accomunate dagli stessi ideali di libertà che abitavano tra i boschi, le campagne e le montagne del Sud Italia. I loro crimini erano piuttosto violenti e crudi, tra i principali, infatti, c'erano le rapine, gli omicidi, l'abigeato, cioè il furto di bestiamo e lo stupro. Secondo la storia i briganti furono attivi specialmente nei primi dieci anni successivi alla proclamazione del Regno d'Italia e agirono nel territorio del Mezzogiorno. I Briganti, soprattutto al Sud e nello specifico in Sicilia avevano grande ammirazione da parte del popolo che raccontava storie di briganti di generazione in generazione come se fossero eroi.

Come si diventava briganti

La causa principale del brigantaggio era una: la povertà estrema e proprio dalla miseria nascevano questi gruppi di banditi pronti a scatenare rivolte popolari. Spesso i briganti stringevano patti con i signori e spesso il brigantaggio è stato utilizzato a fini politici. La forza dei briganti, in questo periodo storico, era tale da riuscire a essere più potente di quella dello Stato che non sapeva ancora come fare a mediare tra i ceti più ricchi e quelli più poveri.

Perché i briganti si chiamano così

Il termine "briganti" sta a indicare una persona che agisce al di fuori della legge. Letteralmente, infatti, i briganti sarebbero "un gruppo di persone, cioè i componenti di una brigata. L'origine di questa parola non è ancora chiara però le ipotesi sulla sua etimologia parlano del participio presente tratto dal termine "brigati", cioè i "componenti di una brigata" che diventano, nella forma verbale, briganti, cioè coloro che sono parte di una brigata.

Quando finì il fenomeno del brigantaggio

Il fenomeno del brigantaggio si ridusse solo nel Novecento dopo una lunga lotta da parte dello Stato italiano per debellarlo.