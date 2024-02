Chicken Nugget è la nuova (stranissima) serie Netflix made in Corea: trama e quando esce

Netflix è pronta a lanciare un nuovo k-drama. Non si tratta dei classici survival game o horror. Questa volta, la piattaforma di streaming regalerà al pubblico una storia made in Corea davvero particolare con la nuova serie comica Chicken Nugget. Si tratta di una serie creata da Lee Byeong-Hun che racconta la storia di una donna trasformata letteralmente in un nugget di pollo. Cosa le accadrà? Riuscirà a tornare umana e come sarà la sua nuova vita da chicken nugget? Scopriamolo insieme addentrandoci nella trama di questa nuova serie Netflix e scoprendo quando debutterà.

Chicken Nugget: la trama

Una donna è trasformata in un Dakgangjeong (nugget di pollo agrodolce) dopo essere entrata in un misterioso macchinario. Questo è solo l'inizio di una catena di eventi imprevedibili. Una serie comica tinta di giallo in cui due uomini cercano di salvare l'amante/figlia.

Chicken Nugget: il trailer

Chicken Nugget: chi c'è nel cast

Il cast di Chicken Nugget è composto da Ryu Seung-ryong, Ahn Jae-hong e Kim You-jung.

Chicken Nugget: quando esce su Netflix

Chicken Nugget debutta su Netflix il 15 marzo 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.