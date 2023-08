Choose Love, su Netflix la serie interattiva che fa scegliere al pubblico il destino dei protagonisti

E se foste voi a fare scelte d'amore al posto della protagonista di una serie tv? Se fosse proprio il pubblico a prendere decisioni difficili e ad avere il potere di direzionare una storia sul piccolo schermo? Solitamente questo compito spetta agli sceneggiatori ma Netflix ha deciso di dare al pubblico la possibilità di dire la propria con una nuova serie interattiva, Choose Love, dove sarete proprio voi a casa a fare "scelte d'amore". Cami Conway ha una vita perfetta finché non deve affrontare un caleidoscopio di scelte allettanti, ma difficili. Le sue scelte dipendono interamente da te! Sì, sono proprio gli spettatori a decidere! Ma attenzione, le cose potrebbero non andare come pensi! Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire cosa ci aspetta da questa novità Netflix.

Choose Love: di cosa parla e come funziona

Cami Conway (Laura Marano) ha una vita perfetta. Ha il lavoro che vuole (tecnico del suono) e si sta avviando al fidanzamento, al matrimonio e ai figli con il suo stupendo ragazzo Paul (Scott Michael Foster). Eppure, manca qualcosa che sia solo la paura di essere tagliata fuori, accompagnata dalla fobia di impegnarsi? O che si stia davvero perdendo un'opportunità migliore, magari proprio la carriera di cantante un tempo agognata e ormai dimenticata? E Paul è davvero l'amore della sua vita? E se invece lo fosse Rex Galier (Avan Jogia), la sexy rock star britannica che capita un giorno nel suo studio e che perde la testa per lei? O magari si tratta del suo primo amore che l'ha lasciata: Jack Menna (Jordi Webber), il giramondo idealista che torna a casa pronto a riaccendere la loro passione giovanile? Cami si trova davanti un caleidoscopio di scelte allettanti, ma difficili: dai seri dilemmi etici alle decisioni più frivole tipo "Obbligo o verità". Le sue scelte dipendono interamente dal pubblico a casa.

Choose Love: il trailer ufficiale

Choose Love: quando esce su Netflix

Choose Love debutterà su Netflix il prossimo 31 agosto 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.