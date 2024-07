Cobra Kai 5: come finiva, il riassunto per prepararsi a Cobra Kai 6 

C’è grande attesa per la stagione 6 di “Cobra Kai”, la cui prima parte è in arrivo su Netflix il 18 luglio, con altre due trance di episodi già pronte a uscire in streaming tra il prossimo 28 novembre e il 2025. È passato un po’ di tempo da quando abbiamo visto l’episodio conclusivo della quinta stagione, e con la nuova alle porte un riassunto è ciò che serve per ricordarsi come finiva "Cobra Kai 5". Riordiniamo le idee in vista della stagione finale della serie TV sequel della saga iniziata nel 1984 con “The Karate Kid”, che vede protagonisti Ralph Macchio (Daniel LaRusso) e William Zabka (Johnny Lawrence), tra gli altri.

Come finiva Cobra Kai 5: il riassunto

L'ultima puntata di “Cobra Kai 5” si apre con John Kreese in carcere che viene accoltellato da un altro detenuto per essersi messo in mezzo a uno scontro verbale che poteva concludersi con una rissa. L’uomo è morto? Non lo sappiamo. Poi la scena si sposta sui protagonisti indiscussi della serie TV: dopo essersi qualificati per il prestigioso torneo mondiale a cui partecipano solo i migliori Dojo - il Sekai Taikai -, Johnny e Daniel, con le loro consorti, insieme a Chozen decidono di trascorrere una serata fuori all’insegna del divertimento per festeggiare il traguardo.

Rimasti soli, i tre uomini vengono “rapiti” da Mike, inaspettatamente alla guida della loro limousine e ubriaco marcio, che vuole vendicarsi per l’incendio che ha distrutto il suo negozio di arredamento. Una volta usciti dal veicolo, Daniel gli spiega che il responsabile dell’accaduto è Terry Silver e Mike, per prendersi la rivincita, decide di andare a casa del sensei la sera stessa, con Johnny e Chozen che lo seguono, dimenticandosi di essere entrambi ubriachi quanto Mike. I tre lasciano Daniel in mezzo alla strada, da solo, senza un veicolo a disposizione e nel buio quasi totale.

Nel frattempo, Tori rivela ai ragazzi del Miyagi-Do Dojo che Terry Silver ha incastrato Kreese: è stato il primo maestro ad attaccare Pastinaca, ma il video dell’aggressione è ormai sparito dal server centrale. L’unico modo per recuperare qualcosa di utile a fermarlo e far chiudere il Cobra Kai è trovare la registrazione in cui Silver, davanti a Tori, ha ammesso di aver pagato l'arbitro dell'All Valley per vincere il torneo. Per questo motivo i giovani entrano di nascosto nella sede principale del Cobra Kai ma, quando il proprietario del dojo se ne accorge, mentre Johnny, Chozen e Mike si trovano a casa sua e lottano per sopravvivere all’attacco dei sensei di Kim Da-Eun, manda subito la sua alleata e gli allievi al dojo per fermarli, con la promessa che una volta risolto il problema a casa propria li avrebbe raggiunti.

Nella dimora di Silver, intanto, Chosen lo affronta in un combattimento all’ultimo colpo, dove ad avere la meglio è il “villain” della situazione, che colpisce il rivale alle spalle (un taglio profondo che porta subito a pensare ‘non può morire adesso, dopo quel dolce e imbarazzante messaggio alla sua Kumiko”), lasciandolo mezzo morente dentro la fontana di casa sua. Quando la situazione sembra ormai essersi stabilizzata, con Johnny attaccato da più sensei e all’apparenza pronto ad arrendersi agli “scagnozzi” di Silver, quest’ultimo si dirige al dojo di Cobra Kai come promesso.

Per fortuna, Lawrence trova la forza di reagire e battere i suoi avversari grazie al pensiero che presto rivedrà la compagna, con la quale vivrà il resto della sua vita insieme al nascituro, di cui ricorda la prima ecografia fatta il giorno stesso, e a Robby. Ma il merito, lo ricordiamo, è anche dell’inaspettato aiuto di Mike all'ultimo minuto. I ragazzi del Miyagi-Do Dojo, nella sede centrale del Cobra Kai, invece, stanno combattendo contro gli allievi di Silver, ancora certi delle buone intenzioni del loro sensei.

Lo scontro finale tra Daniel e Silver

In seguito Danny, ancora in mezzo alla strada e in cerca di un passaggio, si ritrova a dover affrontare tre uomini a bordo di un veicolo che non vedono di buon occhio la pretesa di un aiuto. Prima che il combattimento abbia inizio, arrivano la moglie Amanda, la compagna di Johnny Carmen e Pastinaca, pronto ad aiutare il co-protagonista dopo aver testimoniato il falso contro Kreese. Poi, i quattro vanno al dojo di Silver, dove assistiamo allo scontro finale tra Daniel e quest’ultimo, sconfitto proprio grazie agli insegnamenti che Silver gli aveva inculcato quando era giovane, ma prima i ragazzi del Cobra Kai scoprono la verità sugli arbitri (gli allievi di Daniel e Johnny riescono a scaricare il file e mostrarlo live) e prendono le distanze dal loro ex sensei, il quale viene arrestato subito dopo lo scontro per via della testimonianza di Pastinaca sull’infortunio.

Tra baci e abbracci torna in scena anche Johnny, e poco dopo scopriamo che Chozen è ancora vivo. "Cobra Kai 5" finisce con la fuga di Kreese dalla prigione grazie al cartellino identificativo rubato alla psicologa del centro detentivo: l’accoltellamento era finto, uno stratagemma per poter agire indisturbato dopo aver messo k.o. le guardie e il medico interno.