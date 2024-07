Il 20 gennaio 2023 Netflix ha rinnovato la serie televisiva "Cobra Kai" per una sesta e ultima stagione. Dopo alcuni intoppi, rappresentati dallo sciopero della Guild of America, gli sceneggiatori si sono rimessi in moto e il capitolo finale dell'amata serie ha preso forma. A differenza delle precedenti annate, la sesta stagione della serie è stata suddivisa in tre parti, per un totale di quindici episodi. Mentre il primo blocco è stato rilasciato dalla piattaforma il 18 luglio 2024, c'è già attesa per i successivi cinque episodi, distribuiti nel novembre dello stesso anno. Ma quando gli spettatori potranno vedere l'ultimo blocco di episodi, finale incluso? Scopriamolo insieme.

Cobra Kai 6: la serie finale

Nel 2022 Hayden Schlosberg, ideatore di "Cobra Kai" insieme a Jon Hurwitz, aveva rilasciato una dichiarazione ufficiale circa il finale della serie: "Abbiamo già in mente la fine. Non sappiamo, però, quante stagioni ci vorranno per arrivarci. Sarà molto bello lavorarci". Nel 2023 fu dunque annunciata una sesta e ultima stagione, resa ancor più epica dalla struttura adottata: non più gli abituali 10 episodi stagionali, ma ben 15, suddivisi però in tre blocchi separati. Il primo rilasciato il 18 luglio 2024 e il secondo il 28 novembre dello stesso anno. Esauriti i dieci episodi dell'anno corrente, quanto bisognerà attendere per l'ultima e attesissima infornata?

Cobra Kai 6: quando esce l'episodio finale

Ad oggi non esiste una data ufficiale per quelli che saranno gli ultimi cinque episodi di "Cobra Kai", ma c'è una certezza: la terza parte della serie - ribattezzata "The Final Event" - approderà sulla piattaforma nel corso del 2025, quasi certamente entro la prima metà dell'anno. La serie uscirà su Netflix in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Cobra Kai 6: sarà davvero l'ultima stagione?

I fan di "Cobra Kai" dovranno, in qualche modo, rassegnarsi all'idea: la sesta sarà ultima stagione della serie. Al contempo, gli appassionati possono comunque consolarsi con progetti paralleli. Gli autori hanno infatti dichiarato che "Cobra Kai" non esclude la possibilità di futuri spin-off. Ma non è tutto: il 30 maggio 2025 arriverà al cinema un nuovo film della saga di "Karate Kid", che accanto alla star della serie, Ralph Macchio, vede in azione Jackie Chan, tra i re indiscussi delle arti marziali cinematografici. Con ogni probabilità, gli ultimi episodi di "Cobra Kai" verranno rilasciati da Netflix in una data precedente a quella del lungometraggio cinematografico.

