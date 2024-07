Cobra Kai 6: la prima parte del gran finale scalda il cuore ma manca qualcosa

Ralph Macchio, William Zabka e Yuji Okumoto tornano nella sesta stagione di Cobra Kai

Cobra Kai saluterà tutti con questa sesta ed ultima stagione, la cui prima parte esce ora su Netflix. Un cammino lungo, complesso, che ha regalato tante soddisfazioni al suo pubblico, formato non solo da chi quarant'anni fa si innamorò di Karate Kid, ma anche del pubblico teen moderno, che ha trovato nuovi personaggi in cui immedesimarsi. Per ora, possiamo dire che questa ultima stagione cerchi di tornare agli antichi splendori, per quanto non si riesca a raggiungere gli apici delle prime tre stagioni, che rimangono una delle migliori cose mai partorite dal piccolo schermo nell'ultimo decennio.

Cobra Kai 6 - parte 1, la trama

Cobra Kai riparte dalla fine dell'ultima stagione, che aveva visto la sconfitta definitiva del diabolico Terry Silver, per mano di Daniel LaRusso, Johnny Lawrence (William Zabka), Chozen (Yuji Okumoto) e Mike Barnes (Sean Kanan) che avevano messo da parte antiche rivalità, e si erano uniti per cercare non solo di fermare il Cobra Kai, ma anche dare un'alternativa migliore agli studenti della Valle. Il crudele John Kreese (Martin Kove) però non è sparito dalla circolazione, è fuggito di prigione ed è tornato lì dove tutto per lui era cominciato, in Giappone, dove ricontatta il suo vecchio maestro, assieme a Kim Da-Eun (Alicia Hannah-Kim), deciso a vendicarsi dei tre sensei.

Daniel e gli altri intanto cercano (con notevoli difficoltà) di unire i loro tre Dojo in uno solo, che riesca a dare a Miguel (Xolo Maridueña), Robby (Terry Buchanan), Sam (Mary Mouser), Hawk (Jacob Bertrand), Tory (Peyton List) e tutti gli altri il modo di competere nell'importantissimo torneo Sekai Taikai, che si terrà a Barcellona. Tuttavia Daniel verrà turbato da una scoperto sul passato del Maestro Miyagi, tanto che il rapporto tra i vari sensi diventerà davvero instabile. Non va meglio ai ragazzi, tra ex rivalità da seppellire, amori dal futuro incerto e il tempo che passa, portando molti di loro a doversi confrontare con la reale possibilità di non essere più così vicini gli uni agli altri, quando il domani potrebbe offrire altre opportunità altrove. Il tutto tra scazzottate, colpi di scena, risate, drammi e naturalmente l'ossesssione per quel Karate, che è diventato ormai una vera e propria ragione di vita.

Cobra Kai continua ad avere una struttura narrativa molto particolare, dove alle varie linee parallele che riguardano gli adulti, gli adolescenti, si aggiungono naturalmente flashback, varie altre ramificazioni che vengono studiate naturalmente per non cercare di scadere nell'ovvio, e non riproporre sempre la solita trama fatta di maschi alfa che si guardano in cagnesco, gelosie sentimentali, bullismo e amicizia. L'insieme continua naturalmente ad essere un perfetto mix tra film di formazione, operazione vintage di recupero del meglio della narrativa anni '80, film di arti marziali e naturalmente espansione di quell'universo cominciato nel 1984, esattamente quarant'anni fa, e che rese Daniel LaRusso l'eroe di un'intera generazione.

Cobra Kai però in questa sesta stagione, la prima di tre parti che chiuderà questo cerchio, al netto della simpatia, dell'affiatamento tra i membri del cast, non dimostra la stessa qualità di scrittura e di regia delle prime stagioni. L'insieme risulta certamente migliore rispetto all'ultima, quinta, mediocre stagione, che aveva sprecato tante potenzialità ed era scivolata verso lidi evitabili, ma l'impressione finale è sempre quella di aver voluto per forza allungare un brodo che, in realtà, avrebbe necessitato di nuove idee e forse anche di sfrondare un po il cast.

Una prima parte un po' prevedibile ma comunque gustosa

Cobra Kai in questa sesta stagione mostra però fin da subito di voler recuperare il concetto di differenza, quella che divide Johnny da Daniel, questi due da Chozen e da Mike, ma soprattutto Sam, Tory, Miguel, Robbie e gli altri. Tutti loro cominciano a rendersi conto che sono cambiati, le loro strade stanno andando verso direzioni diverse, l'Università è una scelta importante e non hanno tutto così sotto controllo come pensavano. Ma soprattutto il mondo è molto più grande della Valle, e merita di essere conosciuto. Emerge anche il tema del cambiamento, che non è così scontato e gradevole, e che è soprattutto dentro ognuno di noi.

Per chi come Kenny, Demetri o Tory lo vuole perseguire ed abbracciare completamente, c'è chi, compresi soprattutto i villain, non ne vuole sapere e preferisce che nulla cambi. I primi due episodi soffrono parecchio a livello di staticità, poi però per fortuna si scalano le marce, emerge anche una profonda autoironia, mentre si sprecano omaggi alla saga di Rocky Balboa, alle saghe action di arti marziali degli anni '80 e '90 che piacciono tanto a Johnny Lawrence, torna la narrativa basata sulla confidenza in se stessi, sulla vittoria e il successo, che naturalmente poi però vengono immancabilmente decostruiti. Le scene d'azione non sempre sono della stessa qualità degli anni scorsi, si nota un po' di mancanza di inventiva, ma anche così l'insieme regge adeguatamente.

Questa prima parte della sesta stagione di Cobra Kai sa regalare grandi momenti, continua ad essere un prodotto pop come non se ne fanno più, perfetto per un pubblico trasversale, e capace di recuperare quei topoi che oggi, purtroppo, sono stati messi in secondo piano. Belli i vari colpi di scena, anche quelli più difficili per i protagonisti, così come l'aver mantenuto di tutti alla fine, intatti pregi e difetti. Ciò riguarda prima di tutto Daniel e di Johnny, che quando sono assieme rimangono sempre la cosa migliore della serie. Ora non resta che aspettare le ultime due parti, con la speranza che questo finale, sia non solo definitivo, visto che dei vari eventuali brodi allungati, ormai ci siamo alquanto stancati in ogni loro forma, ma anche riuscire a trovare la quadratura ad un cerchio che è stato esaltante, bellissimo.

Cobra Kai è stato un prodotto colorato, adatto ad un pubblico adolescenziale ma soprattutto all'adolescente nascosto dentro ognuno degli ex adulti, un racconto ibrido ed universale che sarebbe bello vedere più spesso sul piccolo e grande schermo con questa qualità e questo cuore. Cobra Kai è stato soprattutto la dimostrazione che ciò che si creava negli anni '80 e '90 era immensamente superiore a ciò che abbiamo avuto nel XXI secolo per qualità, cuore, originalità e stile, sapeva divertire e farci legare ad ogni personaggio come oggi raramente succede nel mondo teen.

Voto: 6,5