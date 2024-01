Netflix: come funziona la condivisione degli account (e quanto costa)

Erano belli i tempi in cui Netflix permetteva di condividere il proprio account con chiunque. Credenziali scabiate tra amici, familiari e conoscenti permettevano di avere molteplici account pagando un solo abbonamento Netflix che veniva diviso per tutti i membri coinvolti. Un periodo felice per tutti i fedelissimi della piattaforma di streaming che pagando poco (e a volte niente) avevano a disposizione tutto il meglio delle serie tv e film del momento. Ma cosa accade oggi che la condivisione dell'account Netflix non è più possibile? Come si può fare per dividersi i costi di Netflix e per avere più persone che possono entrare nel proprio account anche da diverse parti del mondo? Scopriamolo insieme in questo articolo che vuole spiegare come funziona oggi, su Netflix, la condivisione degli account, quanto costa aggiungere un membro extra e quali sono le procedure per farlo.

Come funziona la condivisione degli account Netflix

Iniziamo con il dire che oggi non è più possibile condividere l'account Netflix se non con i propri membri della famiglia che abitano sotto lo stesso tetto. Con il cambio dei costi di Netflix e l'aggiunta della pubblicità, sono cambiate anche le regole della condivisione degli account. Come funzionano gli account Netflix nel 2024? Oltre a dover scegliere il proprio abbonamento tra tre diverse opzioni e tre diversi prezzi, si può scegliere se aggiungere o meno membri extra al proprio "household", cioè alla propria casa dove abita l'utente Netflix principale. Non si può più condividere la password del proprio account e permettere ad amici che abitano altrove di poter accedere. Oggi, Netflix, funziona con le household e permette solo alla famiglia che abita sotto lo stesso tetto di condividere l'account su diversi dispositivi. Gli altri che vogliono accedere ma abitano altrove devono pagare un prezzo extra e fare una procedura per diventare un membro in più di quella famiglia Netflix.

Netflix: quanto costa condividere l'account con un membro extra

Quanto costa aggiungere un membro extra al proprio abbonamento Netflix? Se avessimo dei fratelli, amici o fidanzati che abitano in un'altra casa o addirittura in un altro Paese, l'unico modo (ufficiale) per poter guardare Netflix dallo stesso account è quello di pagare un piccolo prezzo aggiuntivo al proprio abbonamento. Così verranno create nuove credenziali e si potrà condividere l'account. Quanto costa l'aggiunta di un membro extra su Netflix? Solo chi ha l'abbonamento standars senza pubblicità e premium può aggiungere un membro in più rispetto al proprio nucleo familiare.

+ 4.99 euro per l'abbonamento standard (permette di aggiungere un solo membro extra)

+ 4.99 euro per l'abbonamento premium (permette di aggiungere due membri extra)

Specifichiamo che i membri extra hanno un proprio account e una propria password, ma la loro iscrizione è pagata dalla persona che li ha invitati a condividere il proprio account Netflix.

Netflix: come si fa a condividere l'account con un membro extra

I proprietari di un account possono acquistare uno slot per membri extra e invitare persone al di fuori del proprio nucleo familiare a utilizzare Netflix. Per poter aggiungere un membro extra al proprio account Netflix bisgna entrare nel proprio Netflix, andare sull'icona Account in alto a destra e cliccare sull'opzione Buy an extra member slot. Così inizerà la procedura online che manderà un invito alla persona che si vuole aggiungere a cambierà la quota di pagamento del proprietario dell'account.