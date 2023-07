Netflix ci insegna a diventare leader di una setta, vi sembra normale?

Se vi dicessimo che su Netflix c'è una serie tv che insegna a manipolare le persone, cosa pensereste? Potrebbe sembrare un'ipotesi improbabile, uno scherzo, un'idea folle detta ad alta voce solo per catturare l'attenzione. Ma, purtroppo, non è così. La piattaforma di streaming, infatti, ha davvero lanciato un nuovo titolo che ha come obiettivo quello di insegnare al pubblico come soggiogare gli altri, come creare amore incondizionato, come produrre cieca fedeltà, venerazione, una folla di fedeli pronti a seguire un'unico guru e donargli tutto, perfino la propria vita. In altre parole Netflix vuole spiegarci "come diventare leader di una setta". Ed è proprio così che si chiama la nuova docu-serie della piattaforma di streaming prodotta da Peter Dinklage, un progetto che vuole rendere accessibili al pubblico le tattiche per avere il pieno controllo su corpo, mente e anima degli altri generando una completa devozione verso un solo uomo, il cosiddetto "leader". Ma è normale che il messaggio che Netflix mandi un messaggio del genere in una serie che sarà vista da un vastissimo pubblico in tutto il mondo? Il fatto di normalizzare, anzi, quasi suggerire le mosse giuste per assoggettare gli altri e bloccare il loro pensiero critico in una società che già è sempre più vicina alla totale pigrizia mentale non è, forse, allarmante?

Se solitamente la piattaforma di streaming utilizza il genere documentaristico per raccontare storie esemplari, questa volta, con la serie Come diventare leader di una setta, Netlfix si è posta l'obiettivo di insegnare al pubblico a manipolare le persone attraverso le storie di sei leader di sette religiose realmente esistiti. E non è finita qui perché il servizio di streaming ci dà tutti gli strumenti necessari per non commettere gli stessi errori di questi presunti "guru". Raccontando la loro ascesa al potere, le loro imprese e, soprattutto, le loro tecniche di manipolazione mentale, il colosso dello streaming propone ai suoi spettatori una sorta di manuale del controllo sugli altri, con tanto di tattiche efficaci per far cadere una folla di persone ai propri piedi e creare una setta dove il pensiero critico viene completamente azzerato, così come ogni forma di diversità e opinione personale.

Il risultato di questo indottrinamento? Creare una mandria di fedeli che non sono più in grado di pensare per se stessi, di distinguere giusto e sbagliato, di avere capacità decisionali. Ponendo ad esempio le gesta di personaggi come Charles Manson, Jim Jones, Jaimie Gomez Marshall Applewhite, Aum Shinrikyo e Sun Myung, Netflix tocca il punto più basso che potesse toccare, si fa scacco matto da sola e forse fa la mossa più sbagliata e deludende che potesse fare in questo momento. Se è pur vero che l'intento di Come diventare leader di una setta è molto probabilmente quello di trattare il tema delle sette religiose in modo ironico, il fatto di parlare al pubblico di temi così controversi in determinati termini e proporre una sorta di lezione universitaria sulla manipolazione mentale con tanto di regole da seguire per avere successo come possibili leader religiosi, sconvolge, spaventa e lascia davvero esterrefatti. Perché se siamo giunti al punto in cui gli esempi da seguire sono quelli di persone che hanno fatto la propria fortuna sulle vite degli altri, gente che ha generato suicidi di massa e che ha sfruttato psicologicamente e fisicamente persone solo per i propri benefici, forse qualcosa di sbagliato in questa società c'è e Netflix, con questa serie, non sta facendo altro che contribuire a questo declino.