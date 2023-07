Sta per arrivare su Netflix una nuova docu-serie controversa e provocatoria. Come mai? Perché punta a insegnare come manipolare le persone. Si intitola Come diventare leader di una setta e svela, attraverso testimonianze di esperti, come fare per manipolare le persone e farle pendere dalle proprie labbra. La serie è composta da sei episodi e sta già facendo molto parlare di sé. Se vi siete già incuriositi, ecco il trailer ufficiale di Come diventare leader di una setta e quando debutterà su Netflix.

Cosa aspettarsi da Come diventare leader di una setta

La voce narrante di Peter Dinklage nella versione originale rivela la strategia per ottenere amore incondizionato, devozione illimitata e il potere di controllare la mente, il corpo e l'anima delle persone.

Come diventare leader di una setta: il trailer ufficiale

Quando esce Come diventare leader di una setta su Netflix

Come diventare leader di una setta debutterà su Netflix il prossimo 28 luglio 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.