Come uccidono le brave ragazze, la serie crime di Netflix dal bestseller del New York Times: quando esce

Sta per arrivare su Netflix una nuova miniserie crime-thriller con protagonista Emma Myers, la star di Mercoledì pronta a tenervi con il fiato sospeso. Si intitola Come uccidono le brave ragazze ed è una serie di sei episodi ispirata al bestseller giallo del New York Times di Holly Jackson. Commissionata dalla BBC, la serie debutterà per prima nel Regno Unito e in Irlanda su BBC Three e BBC iPlayer. La serie è prodotta da Moonage Pictures, una delle case di produzione su cui ha investito BBC Studios, in coproduzione con ZDFneo e Netflix. La stagione di sei episodi, attualmente in postproduzione, è adattata da Poppy Cogan e diretta da Dolly Wells.

Come uccidono le brave ragazze: la trama

Cinque anni fa la studentessa Andie Bell è stata uccisa dal fidanzato Sal Singh. Caso chiuso. La polizia sa che è stato lui. Tutti in città sanno che è stato lui. Ma l'intelligente e risoluta Pip Fitz-Amobi non ne è così convinta ed è determinata a provarlo. E se Sal Singh non è un omicida e il vero killer è ancora a piede libero, fino a dove si spingerà per impedire a Pip di scoprire la verità?

Come uccidono le brave ragazze: il cast

Il cast della serie è composto da Emma Myers (Mercoledì), Zain Iqbal, Anna Maxwell Martin, Gary Beadle, Mathew Baynton, India Lillie Davies, Rahul Pattni, Henry Ashton, Mitu Panicucci, Orla Hill, Ephraim O.P. Sampson, Carla Woodcock, Yasmin Al-Khudhairi, Jackson Bews, Jessica Webber, Matthew Khan, Georgia Aaron, Oliver Wickham, Adam Astill e Annabel Mullion.

Come uccidono le brave ragazze: quando esce

La serie Come uccidono le brave ragazze esce su Netflix il 1 agosto 2024 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.