Come un'onda, la nuova serie sudcoreana di Netflix: trama e quando esce

Arriva su Netflix una nuova serie sudcoreana pronta a conquistare il pubblico. Si intitola Come un'onda ed è un thriller diretto da Kim Yong-wan con Sul Kyung-gu e Kim Hee-ae come protagonisti. I cosiddetti k-drama, cioè i drammi coreani, sono tra i generi più apprezzati dal pubblico negli ultimi anni e grazie alla loro qualità, originalità e irriverenza hanno letteralmente incollato allo schermo milioni di persone creando veri e propri fenomeni, basta pensare al successo di Squid Game o a quello del più recente The 8 Show. Ora Netflix continua a puntare su questo genere di prodotti seriali ed è pronta a regalare ai suoi abbonati un nuovo k-drama dai toni thriller, ma scopriamo qualcosa in più su questa serie.

Come un'onda: la trama

Una serie Netflix sul frenetico scontro tra il primo ministro, che vuole sradicare la corruzione nelle alte sfere assassinando il presidente, e la vice prima ministra assetata di potere che si oppone a lui.

Come un'onda: quando esce su Netflix

Come un'onda esce su Netflix il 28 giugno in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.

Come un'onda: il trailer