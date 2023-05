La regina Carlotta, a chi si è ispirato Corey Mylchreest per interpretare re Giorgio III?

La regina Carlotta continua a far parlare di sé dopo il suo debutto su Netflix e sembra proprio che l'ultima serie scritta da Shonda Rhimes abbia conquistato tutti. Questo racconto dell'amore tra Carlotta e Giorgio, fortissimo ma anche fragile perché compromesso da numerose difficoltà della vita, come i problemi di salute mentale di Giorgio o il senso di solitudine della regina, ha sciolto il cuore di tutti emozionando e lasciando senza parole. E a dimostrarlo non sono solo le critiche positive ricevute dalla serie Netflix La regina Carlotta ma anche il grande successo di questa serie che attualmente è la più vista al mondo.

Shonda Rhimes, infatti, ha saputo rivoluzionare il racconto dell'amore sul piccolo schermo rendendolo più realistico che mai e proprio per questo imperfetto e affascinante. Ma se nelle ultime settimane si è parlato tantissimo di questa serie, del suo futuro, della malattia di Giorgio III e di cosa ne è stato del personaggio di Reynolds alla fine della serie, oggi, a far parlare di sé e della serie di cui è protagonista è Corey Mylchreest, l'interprete di re Giorgio III che ha rivelato, in un'intervista con The Wrap, a quale altro personaggio della tv si è ispirato per la sua interpretazione.

La regina Carlotta, chi ha ispirato Corey Mylchreest per re Giorgio III?

L'attore che ha vestito i panni di re Giorgio III ha svelato che c'è stato un personaggio di un'altra serie tv che ha avuto un ruolo centrale nella preparazione del suo Giorgio III. A ispirare Corey Mylchreest nell'interpretazione di re GIorgio III è stato un personaggio di un'altra serie tv molto nota, Kendall Roy (Jeremy Strong) di Succession, la serie HBO trasmessa in Italia da Sky.

"C'è una canzone di Succession che ascoltavo sempre quando mettevo l'anello di re Giorgio e lo facevo a ogni inizio ripresa - ha raccontato Corey -. C'è una scena, in Succession dove Jeremy Strong guarda verso il basso, con la musica di sottofondo e lì ho pensato: "Ecco, quello è re Giorgio". Era una sorta di scena tra la rassegnazione e l'accettazione di una vita che bisogna vivere anche se non lo si vuole, qualcosa da cui cerchi di liberarti ma da cui sai di non avere via d'uscita".