Netflix, tutte le nuove uscite di luglio 2023

Arriva un nuovo mese e con lui tante nuove storie a cui appassionarsi e da godersi comodi sul divano davanti alla tv. Netflix, infatti, ha in serbo per il suo pubblico tanti nuovi titoli in questo luglio 2023, alcuni dei quali attesissimi. Basta pensare che proprio a giugno esce la seconda stagione de L'avvocato di difesa (The Lincoln Lawyer), debutta una nuova serie giapponese, La casa che brucia, escono gli ultimi episodi di The Witcher 3 e tra le uscite più attese c'è anche la seconda stagione della serie turca Il sarto.

Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire quali sono le serie tv che vedremo debuttare sul catalogo Netflix.

Le serie più attese di luglio 2023

Avvocato di difesa -The Lincoln Lawyer 2 (6 luglio)

Torna a luglio Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer con la sua seconda stagione. L'idealista e anticonformista Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) torna su Netflix con la seconda stagione della serie che lo vede dirigere uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. Tratta dai bestseller del celebre scrittore Michael Connelly, la seconda stagione è tratta da Il quinto testimone, il quarto libro della serie Avvocato di difesa. Il cast di Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer include anche Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson.

La casa che brucia (13 luglio)

Arriva a luglio su Netflix una nuova serie giapponese che sembra promettere molto bene. Si intitola La casa che brucia ed è un thriller pieno di misteri e verità nascoste dove nulla è ciò che sembra. La storai è quella di una donna e di sua sorella minore che hanno dovuto lasciare la loro abitazione tredici anni prima, quando la madre è stata sospettata di averla incendiata. Anzu è convinta che la donna malata sia stata accusata ingiustamente, così va a lavorare in incognito come governante nella sua casa d'infanzia per raccogliere le prove delle malefatte della matrigna.

The Witcher 3, parte 2 (27 luglio 2023)

Escono proprio a luglio gli ultimi 3 episodi di The Witcher 3. Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui sperano di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Invece si rendono conto di essere giunti in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto o rischiare di perdersi di vista per sempre.

Il sarto 2 (28 luglio 2023)

Esce a luglio anche la seconda stagione della serie turca Il sarto. Il sarto narra la storia di Peyami, un giovane e famoso sarto che ha ereditato il talento e un'attività di successo dal nonno. Dopo la morte di quest'ultimo, Peyami porta il padre con sé in segreto a Istanbul e deve prendersi cura di lui senza che nessuno venga a sapere la verità. In fuga da una relazione violenta con Dimitri, Esvet appare misteriosamente nella vita dei due uomini anche lei accompagnata dai propri segreti.

Tutte le nuove uscite Netflix di luglio 2023