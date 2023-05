I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana, il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix più attese dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di maggio 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Tra le nuove serie Netflix più interessanti troviamo, senza dubbio, la docu-serie Regina Cleopatra che ha fatto tanto discutere dopo le polemiche sul colore della pelle della regina d'Egitto. Altro titolo imperdibile è la nuova serie post-apocalittica sudcoreana ambientata nel 2071 dove gli ultimi uomini sopravvissuti della terra non possono più respirare a causa della mancanza di ossigeno, Black Knight e, infine, esce questa settimana il nuovo film con Jennifer Lopez, The Mother.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di maggio 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Regina Cleopatra (10 maggio)

Tra i titoli Netflix più attesi di questa settimana c'è la docu-serie Regina Cleopatra. La produttrice esecutiva Jada Pinkett Smith presenta una docu-serie sulla vita di note e leggendarie regine africane. Questa stagione si concentra sulla regina Cleopatra, la più famosa, potente e incompresa donna del mondo, oltre che una regina audace, la cui bellezza e legami amorosi finirono per oscurare il suo vero punto di forza: l'intelletto. Il retaggio di Cleopatra è stato oggetto di molti dibattiti accademici, perlopiù ignorati dal mondo di Hollywood. Ma ora questa serie riconsidera questo lato affascinante della sua storia.

Black Knight (12 maggio)

Altro titolo interessantissimo è la nuova serie sudcoreana ambientata nel 2017 e ispirata al manga di Lee Yoon-gyun, Delivery Knight, Black Knight. La storia raccontata da Black Knight è quella di un mondo che è stato distrutto a causa dell'inquinamento dove solo l'1% della popolazione è riuscito a sopravvivere. I pochi superstiti sono costretti a restare in casa e a uscire solo indossando maschere anti-gas per evitare di respirare veleno e morire. Per poter sopravvivere, gli ultimi uomini della terra, hanno bisogno dei cosiddetti "cavalieri delle consegne" e tra loro c'è il leggendario 5-8, un uomo dalle incredibili capacità di combattimento. Quando un uomo rifugiato che sogna di essere uno dei cavlieri incontrerà Sa-wol la sua vita cambierà per sempre.

The Mother (12 maggio)

E, infine, debutta questa settimana anche il nuovo film con Jennifer Lopez, The Mother. Si tratta di un thriller d'azione che vedrà la popstar americana nei panni di un'assassina. Anni fa, una micidiale assassina è stata costretta a fuggire, cosa che l'ha spinta a rinunciare alla sua unica figlia. Anni dopo, l'assassina tornerà da sua figlia per proteggerla da alcuni uomini estremamente pericolosi.