Netflix, tutto il meglio di questa settimana, occhi puntati su La regina Carlotta

Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana, il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix più attese dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di maggio 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Tra le nuove serie Netflix più interessanti troviamo, senza dubbio, lo spin-off di Bridgerton, La regina Carlotta ma anche le due nuove serie drammatiche Il sarto e Sanctuary. Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di aprile 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Il sarto (2 maggio)

Il sarto narra la storia di Peyami, un giovane e famoso sarto che ha ereditato il talento e un'attività di successo dal nonno. Dopo la morte di quest'ultimo, Peyami porta il padre con sé in segreto a Istanbul e deve prendersi cura di lui senza che nessuno venga a sapere la verità. In fuga da una relazione violenta con Dimitri, Esvet appare misteriosamente nella vita dei due uomini anche lei accompagnata dai propri segreti.

La regina Carlotta: una storia di Bridgerton (4 maggio)

Tra le più attese dell'anno, debutta proprio questa settimana su Netflix, La regina Carlotta. Questo prequel dell'universo di Bridgerton, scritto e prodotto da Shonda Rhimes, è incentrato sull'ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta. La serie racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d'amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell'alta società di Bridgerton.

Sanctuary (4 maggio)

Questa settimana debutta su Netflix anche una nuova serie drammatica dedicata al mondo dei lottatori di sumo, Sanctuary. Un giovane delinquente diventa un apprendista sumo e si trova in rotta di collisione con un lottatore senza voce che nasconde un segreto. Uno sguardo grintoso nel ventre del sumo professionistico, un mondo pieno di giovani uomini con ambizioni di denaro, donne, fama e potere. Questa è la storia del ring del sumo, dove si trova un santuario con una storia di oltre 1.500 anni nella cultura tradizionale giapponese e come cerimonia religiosa.