Le serie tv da non perdere su Netflix questa settimana

Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di aprile 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Tra le uscite Netflix più promettenti c'è Florida Man, la nuova serie a metà tra la comedy e un giallo con Edgar Ramírez nei panni di un ex poliziotto in difficoltà. Debutta questa settimana su Netflix anche il nuovo k-drama Queenmaker, la nuova e attesissima serie erotica Ossessione e la docu-serie sul caso di Alex Schwarzer. Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di aprile 2023.

Florida Man, la nuova miniserie con Edgar Ramirez (13 aprile)

Esce questa settimana la nuova miniserie Netflix Florida Man. La storia è quella di un ex poliziotto in difficoltà, interpretato da Edgar Ramírez (The Undoing) che è costretto a tornare in Florida per trovare la fidanzata in fuga da un criminale di Philadelphia e quello che doveva essere un semplice incarico diventerà un viaggio che presto coinvolge segreti familiari e un inutile tentativo di fare la cosa giusta in una situazione tutta sbagliata. Florida Man dell'ideatore Donald Todd è una folle odissea in un luogo pieno loschi individui. Il cast di Florida Man include tra gli altri Abbey Lee, Anthony LaPaglia, Otmara Marrero, Lex Scott Davis, Emory Cohen, Clark Gregg, Isaiah Johnson, Paul Schneider e Lauren Buglioli.

Ossessione, la nuova serie erotica alla Sex/Life (13 aprile)

Passiamo poi a Ossessione, la nuova serie erotica di Netflix con Richard Armitage e Charlie Murphy come protagonisti che racconta la storia della relazione di uno stimato chirurgo londinese con la fidanzata del figlio che si trasforma in un'infatuazione erotica e minaccia di cambiare per sempre le loro vite.

Il caso Alex Schwazer sulla storia del campione olimpico di marcia (13 aprile)

Arriva su Netflix l'attesissima docu-serie Il caso di Alex Schwarzer ideata e diretta da Massimo Cappello. Si tratta di un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione di un atleta, sullo sfondo di un’intricata vicenda sportiva e giudiziaria. L’incontro tra l’atleta olimpico in cerca di redenzione, Alex Schwazer, e un allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, innesca un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell’antidoping. Il caso Alex Schwazer svela, per la prima volta, i retroscena di un’intricata vicenda senza precedenti. Una docu-serie di 4 episodi dove i protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari nella storia dello sport italiano si mettono a nudo per provare a raccontare ciascuno la propria verità.

Queenmaker, il nuovo k-drama di Netflix (14 aprile)

Queenmaker è la nuova serie politica di Netflix pronto ad arricchire la proposta sudcoreana della piattaforma di streaming. La storia è quella di Hwang Do Hee, una donna che lavora come direttore generale di un team di pianificazione strategica presso il Gruppo Eunsung ed è bravissima a gestire l'opinione pubblica. Si occupa di casi inquietanti per l'azienda e gode di grande fiducia da parte dei suoi datori di lavoro. Un giorno, si unisce alla campagna di Oh Kyung-Sook (Moon So-Ri) per diventare sindaco di Seoul. Oh Kyung-Sook è un avvocato per i diritti umani, che si è spesso scontrato con il gruppo Eunsung. Ha deciso di candidarsi a sindaco con l'obiettivo di lottare per i deboli. Durante le elezioni, Oh Kyung-Sook e Hwang Do-Hee si scontreranno spesso con opinioni diverse, ma lotteranno sempre per lo stesso obiettivo finale, quello di far diventare Oh Kyung-Sook sindaco di Seoul.