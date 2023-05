I titoli da non perdere su Netflix questa settimana

Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana, il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix più attese dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di maggio 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Tra le nuove serie Netflix più interessanti troviamo tre docu-serie una dedicata alla modella e attrice americana Anna Nicole Smith, un'altra al campione di MMA, Conor McGregor e un'ultima che cerca di capire cos'è che rende un lavoro un buon lavoro, con la voce narrante di Barack Obama. E poi, questa è anche la settimana del debutto del nuovo teen drama XO Kitty.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di maggio 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Anna Nicole Smith, la storia vera (16 maggio)

Debutta questa settimana su Netflix la docu-serie su Anna Nicole Smith, un approfondimento coraggioso e umanizzante sulla vita, la morte e i segreti di Vickie Lynn Hogan, la famosa modella e attrice Anna Nicole Smith. Dalla prima comparsa su Playboy nel 1992, la vertiginosa ascesa alla fama di Anna Nicole rappresenta la quintessenza del sogno americano, fino alla tragica battuta d'arresto con la sua prematura scomparsa nel 2007. Con filmati inediti, video amatoriali e interviste con personaggi chiave che fino a oggi non si erano espressi in pubblico,Anna Nicole Smith: la storia vera svela nuovi dettagli sulla storia della bionda esplosiva che quasi nessuno conosceva davvero.

Working lavorare e vivere (17 maggio)

Un altro titolo molto interessante che arriva su Netflix questa settimana è Working lavorare e vivere una docu-serie sul tema del lavoro con la voce narrante di Barack Obama. Cosa rende il lavoro piacevole? Cosa dà un senso di direzione? Cosa definisce un buon impiego? Cosa rende davvero soddisfatti? Da queste domande nasce la nuova coinvolgente docu-serie Netflix Working: lavorare e vivere, una serie che, in quattro episodi si pone come obiettivo quello di esplorare il modo in cui troviamo uno scopo nel nostro lavoro e come le nostre esperienze e difficoltà ci legano a livello umano. Con la voce narrante e la partecipazione di Barack Obama.

McGregor: Forever (17 maggio)

Lo stesso gioeno, il 17 maggio 2023, arriva sul catalogo della piattaforma di streaming anche la docu-serie dedicata al campione di MMA e pugilato Conor McGregor. Nel 2021 Conor McGregor si trova ad affrontare uno degli anni più difficili della sua carriera. Tre combattimenti in dodici mesi sotto gli occhi del mondo intero. Questa serie ti fa incontrare una delle più grosse star di arti marziali miste del pianeta alle prese con il combattimento più importante della sua carriera. Non perderti questo sguardo dietro le quinte sull'ascesa di Conor e su ciò che continua a renderlo la forza trainante dell'UFC, ora che la superstar, che ha dato lustro allo sport, si prepara al ritorno sull'ottagono.

XO Kitty (18 maggio)

E infine, c'è anche il debutto del nuovo teen drama XO Kitty che prende ispirazione da un grande successo degli ultimi anni, il franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo. L'adolescente combina-coppie Kitty Song Covey pensa di sapere tutto sull'amore. Ma dopo essersi trasferita dall'altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, capisce che le relazioni sono ben più complicate quando si è coinvolti in prima persona.