I titoli da non perdere su Netflix questa settimana

Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana, il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix più attese dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di maggio 2023, ecco le nuove uscite da non perdere. Tra le nuove serie Netflix più interessanti troviamo la nuova serie con Arnold Schwarzenegger, Fubar e due film drammatici, Blood & Gold e La scuola sui binari.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di maggio 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Fubar (25 maggio)

Occhi puntati su Fubar, la serie Netflix che vede il ritorno sullo schermo di Arnold Schwarzenegger. Composta da 8 episodi e con una trama che mette insieme azione ma anche tanta ironia, Fubar è la serie perfetta per chi ha voglia di leggerezza ma ama anche le scene d'azione tra combattimenti, sparatorie e inseguimenti in macchina. Qual è la trama di Fubar? Un agente della CIA prossimo al pensionamento scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo. Nick Santora è lo showrunner e produttore esecutivo insieme ad Arnold Schwarzenegger, che è anche il protagonista della serie.

Blood & Gold (26 maggio)

Passiamo poi al film drammatico/d'azione Blood & Gold. Primavera 1945. Blood & Gold è ambientato negli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale e racconta la storia del disertore tedesco Heinrich (Robert Maaser), della giovane e coraggiosa contadina Elsa (Marie Hacke) e di un gruppo di nazisti. Mentre torna a casa dal fronte per ritrovare la figlia, Heinrich si imbatte in un'agguerrita squadra di SS. Dopo essere stato appeso a un albero dal loro leader (Alexander Scheer), viene salvato all'ultimo momento da Elsa che lo nasconde nella sua fattoria. Intanto le SS si mettono alla ricerca di un tesoro degli ebrei in un villaggio vicino, scontrandosi con i seccati abitanti che vogliono tenersi il bottino. Presto Heinrich ed Elsa restano coinvolti loro malgrado in questa adrenalinica caccia all'oro, che culmina in una sanguinosa resa dei conti nella chiesa locale.

La scuola sui binari (26 maggio)

Altra nuova uscita di questa settimana è il film drammatico La scuola sui binari. ll giovane Ikal vive insieme alla sua famiglia a bordo di un treno che attraversa il paese. Il padre Tomás ripara e costruisce ferrovie, perciò la famiglia non rimane mai a lungo nello stesso luogo. Ma all'ultima fermata Ikal incontra Chico, un ragazzo ribelle che ammira, Valeria, una ragazza intelligente che gli farà scoprire il primo amore, Tuerto, un altro giovane della comunità delle ferrovie e Quetzal, un cagnolino che sceglie Ikal come padrone. I quattro amici studiano con Georgina, un'insegnante instancabile disposta a tutto per i suoi studenti, nonostante lei stessa non possieda quasi nulla. Insieme aiuteranno Ikal a sentirsi per la prima volta parte di qualcosa. Purtroppo, però, una nuova minaccia è in agguato: sta per arrivare Hugo Valenzuela, un ispettore del Dipartimento dell'istruzione, il cui estenuante (e ingrato) lavoro consiste nel far chiudere le scuole rurali per il fantomatico bene comune. Così facendo priva molti bambini della possibilità di continuare gli studi. Mentre gira per il paese con i dati delle scuole che deve chiudere, una in particolare attira l'attenzione di Hugo: la Malinalli Tepenepatl, la scuola in cui Ikal ha scoperto il valore dell'amicizia e l'importanza della formazione, oltre che l'influenza e l'ispirazione che gli insegnanti possono avere sulle vite degli studenti.