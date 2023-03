Le nuove serie tv da non perdere su Netflix questa settimana

Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna, infatti, anche questa settimana il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di fine marzo/inizio aprile 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Specifichiamo che questa è la settimana delle comedy e dei documentari. Se siete amenti di questi due generi di racconto vi segnaliamo Wellmania, la nuova commedia australiana di Netflix sulla vita di una food blogger che dovrà rivoluzionare le sue abitudini dopo un piccolo incidente di salute, Unstable, una comedy sul rapporto tra un padre dal carattere molto particolare e suo figlio e, infine, per gli amanti dei documentari debutta la nuova docu-serie sui primi soccorritori di New York.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di fine marzo 2023.

Wellmania (29 marzo)

Iniziamo con una nuova serie comedy australiana, Wellmania che racconta la storia di Liv, una giovane food blogger che sarà costretta a rivoluzionare la sua vita e le sue abitudini, non proprio sane, dopo un incidente di salute che la porterà a intraprendere un viaggio di benessere alle prese con una nuova filosofia di vita.

Emergency, primi soccorritori a New York (29 marzo)

Il mondo frenetico della medicina d'urgenza newyorkese diventa una docu-serie in otto parti che racconta la vita quotidiana intensa e spietata degli operatori sanitari dei pronto soccorso di New York. Questa serie vi farà vivere il ritmo incessante del sistema ospedaliero della città attraverso le difficoltà e i trionfi di un'infermiera dell'elisoccorso, chirurghi esperti di trapianti, paramedici, ortopedici e traumatologi pediatrici e neurochirurghi mentre danno il massimo per aiutare coloro che ne hanno più bisogno.

Unstable (30 marzo)

Passiamo poi ad Unstable, una commedia leggera e divertente sul rapporto tra un padre narcisista e suo figlio che è l'esatto opposto. Ellis Dragon è un imprenditore di biotecnologie universalmente ammirato, eccentrico che lavora per rendere il mondo un posto migliore. Ma è anche in caduta libera dal punto di vista emotivo. Suo figlio Jackson Dragon? È il contrario. Riuscirà Jackson a salvare Ellis e la sua società? Saprà ricostruire il loro difficile rapporto mentre tenta un'impresa impossibile: evitare di cadere nell'ombra dell'esuberante padre?

Cosa aspettarsi da Unstable