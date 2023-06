I titoli da non perdere questa settimana su Netflix

Arriva una settimana molto importante per Netflix che vedrà l'uscita di diversi titoli tra i più attesi di questo 2023. Cosa esce di nuovo su Netflix questa settimana? Se anche voi vi state ponendo la stessa domanda eccovi servita la risposta. Torna anche questa volta il nostro consueto appuntamento con le nuove uscite Netflix più attese dei prossimi giorni. La piattaforma di streaming più diffusa al mondo, infatti, continua a sfornare, di settimana in settimana, tantissime nuove storie a cui appassionarsi e per farvi avere un quadro di ciò che ci aspetta su Netlfix in questa nuova settimana di maggio 2023, ecco le nuove uscite da non perdere.

Tra le nuove serie Netflix più interessanti troviamo tre titoli molti attesi. Partiamo con la docu-serie tutta dedicata ad Arnold Schwarzenegger per poi passare al gran finale di una delle serie più seguite di Netlfix, Non ho mai passando poi alla nuova serie animata di Zerocalcare, Questo mondo non mi renderà cattivo.

Ma entriamo più nel dettaglio per capire quali appassionanti storie ci aspettano su Netflix questa nuova settimana di maggio 2023 e perché vale la pena scegliere proprio queste.

Arnold (7 giugno 2023)

La settimana inizia con l'uscita di Arnold, una docuserie in tre parti segue il percorso di Arnold Schwarzenegger dalla campagna austriaca ai più alti livelli del sogno americano. In una serie di interviste sincere Schwarzenegger, gli amici, i rivali, i coprotagonisti e gli osservatori discutono di vari argomenti, dalla sua esperienza come culturista ai trionfi a Hollywood, passando per il periodo come governatore della California e sottolineando le gioie e le difficoltà della sua vita familiare in una storia che rispecchia la sua esuberante personalità.

Non ho mai 4 (8 giugno 2023)

Passiamo poi all'uscita di Non ho mai 4, l'ultima stagione della commedia di formazione ambientata ai giorni nostri che racconta la vita complicata di un'adolescente americana di prima generazione di origini indiane, Devi, una studentessa modello del liceo che finisce spesso in situazioni difficili a causa della sua irritabilità. Ideata dalla produttrice esecutiva Mindy Kaling e dalla produttrice esecutiva e showrunner Lang Fisher, non ho mai torna con una quarta stagione che riprenderà la storia lasciata in sospeso nel finale della stagione 3 con Devi che è finita a letto con Ben e le cose diventano sempre più imbarazzanti tra i due. Paxton, intanto, si era diplomato e stava per partire per l'università ma ora lo vediamo tornare alla Sherman Oaks High con grande sorpresa di Devi. Cosa accadrà?

Questo mondo non mi renderà cattivo di Zerocalcare (9 giugno 2023)

E ultima ma non per importanza, c'è Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie animata di Zerocalcare dopo Strappare lungo i bordi. Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. In Questo mondo non mi renderà cattivo torneranno il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare. A Zero, Sarah, Secco,l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare.