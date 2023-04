Le serie tv da non perdere su Netflix questo weekend

"Cosa guardiamo su Netflix questo weekend?". Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend che va dal 14 al 16 aprile 2023. Questo fine settimana le nostre proposte sono variegate e spaziano dalla docu-serie su Alex Schwazer alla nuova serie erotica Ossessione per poi passare al nuovo k-drama di Netflix, Queenmaker.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo nuovo weekend di aprile 2023.

Il caso Alex Schwazer, perché è emozionante

Il primo consiglio streaming di questo weekend è la nuova docu-serie sul campione olimpico Alex Schwazer, Il caso di Alex Schwarzer. Ideata e diretta da Massimo Cappello, questa serie in quattro episodi è un emozionante racconto dell'ascesa, la caduta e la ricerca di redenzione di un atleta, sullo sfondo di un’intricata vicenda sportiva e giudiziaria. L’incontro tra l’atleta olimpico in cerca di redenzione, Alex Schwazer, e un allenatore simbolo dello sport pulito, Sandro Donati, innesca un intrigo internazionale che sconvolge le loro vite e mette in crisi il sistema dell’antidoping. Il caso Alex Schwazer svela, per la prima volta, i retroscena di un’intricata vicenda senza precedenti. Una docu-serie di 4 episodi dove i protagonisti di uno dei più complessi casi politico-giudiziari nella storia dello sport italiano si mettono a nudo per provare a raccontare ciascuno la propria verità.

La recensione de Il caso Alex Schwazer

Ossessione, se amate le serie erotiche

Ossessione è la nuova serie erotica di Netflix che fa un bellissimo lavoro nel racconto del tradimento. Adattamento contemporaneo del romanzo di Josephine Hart, Damage, Ossessione racconta la storia di un pericoloso triangolo amoroso che emerge quando l'enigmatica Anna Barton intraprende una relazione appassionata con il padre del suo fidanzato, William. Mentre Anna lotta per sostenere entrambe le relazioni, William viene trascinato in una spirale ossessiva. Ma per quanto tempo riusciranno a tenere nascosto il loro segreto prima che qualcuno si faccia male?

Queenmaker, se siete appassionati di k-drama

L'ultimo consiglio è un nuovo k-drama di Netflix, Queenmaker. Si tratta di una serie politica che racconta la storia di Hwang Do Hee, una donna che lavora come direttore generale di un team di pianificazione strategica presso il Gruppo Eunsung ed è bravissima a gestire l'opinione pubblica. Si occupa di casi inquietanti per l'azienda e gode di grande fiducia da parte dei suoi datori di lavoro. Un giorno, si unisce alla campagna di Oh Kyung-Sook (Moon So-Ri) per diventare sindaco di Seoul. Oh Kyung-Sook è un avvocato per i diritti umani, che si è spesso scontrato con il gruppo Eunsung. Ha deciso di candidarsi a sindaco con l'obiettivo di lottare per i deboli. Durante le elezioni, Oh Kyung-Sook e Hwang Do-Hee si scontreranno spesso con opinioni diverse, ma lotteranno sempre per lo stesso obiettivo finale, quello di far diventare Oh Kyung-Sook sindaco di Seoul.