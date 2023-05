I titoli da non perdere su Netflix questo weekend

Arriva un nuovo weekend e torna il nostro consueto dilemma su cosa guardare su Netflix. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo nuovo weekend che va dal 19 al 21 maggio 2023. Questo fine settimana le nostre proposte sono molto variegate e spaziano dalla nuova serie spagnola con Aròn Piper di Élite, In silenzio alla docu-serie su Conor McGregor, fino a passare al film Netflix con Jennifer Lopez, The Mother.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo ultimo weekend di maggio 2023.

In silenzio se vi piacciono le serie drammatiche spagnole

Il primo consiglio di questo weekend è la nuova serie spagnola con Aròn Piper di Élite, In silenzio che punta i riflettori sul tema del reinserimento sociale dei ragazzi dopo essere stati in carcere minorile. Sergio Ciscar esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Durante tutto questo tempo non ha detto una parola né ha collaborato con la giustizia, quindi le motivazioni del crimine e le sue intenzioni restano un mistero. La giovane psichiatra Ana Dussel e il suo team hanno l'incarico di determinare il potenziale pericolo che Sergio rappresenta per la società, osservandolo segretamente giorno e notte come se fosse un animale.

McGregor Forever per approfondire la personalità del controverso Conor McGregor

Passiamo poi alla docu-serie su Conor McGregor, McGregor Forever. Nel 2021 Conor McGregor si trova ad affrontare uno degli anni più difficili della sua carriera. Tre combattimenti in dodici mesi sotto gli occhi del mondo intero. Questa serie ti fa incontrare una delle più grosse star di arti marziali miste del pianeta alle prese con il combattimento più importante della sua carriera. Non perderti questo sguardo dietro le quinte sull'ascesa di Conor e su ciò che continua a renderlo la forza trainante dell'UFC, ora che la superstar, che ha dato lustro allo sport, si prepara al ritorno sull'ottagono.

The Mother con Jennifer Lopez se avete voglia d'azione

E, infine, se non l'avete ancora visto, correte a recuperare il nuovo film Netflix con Jennifer Lopez, The Mother, attualmente il film più visto in Italia sulla piattaforma di streaming. The Mother è un thriller avvincente basato sul tema della maternità che viene mostrata in una chiave nuova sullo schermo e racconta la storia di una donna, una micidiale assassina che è stata costretta a fuggire e a rinunciare alla sua unica figlia dandola in adozione. Anni dopo, l'assassina tornerà da sua figlia per proteggerla da alcuni uomini estremamente pericolosi che la vogliono uccidere.