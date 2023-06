Le serie tv da non perdere su Netflix questo weekend del 2 giugno

Arriva un nuovo weekend e torna il nostro consueto dilemma su cosa guardare su Netflix. Tra le innumerevoli proposte che la piattaforma di streaming ci mette davanti agli occhi ogni giorno scegliere, ma soprattutto mettere d'accordo tutti, non è poi così semplice, specialmente se ognuno ha un gusto diverso dall'altro. Ecco allora qualche consiglio utile per aiutarvi nella scelta di quale serie guardare in streaming in questo lungo weekend del 2 giugno 2023. Questo fine settimana le nostre proposte sono molto variegate e spaziano da nuove uscite Netflix come Profilo Falso a vecchie uscite che perdersi sarebbe un vero peccato come la serie Netflix con Arnold Schwarzenegger, Fubar e il thriller psicologico con Aron Piper di Elite, In Silenzio.

Se siete pronti a immergervi in tutto il meglio di Netflix di quest'anno ecco le più interessanti storie immaginarie da gustarsi su Netflix in questo ultimo weekend del 2 giugno 2023.

Profilo Falso, se vi piacciono le storie sul catfishing

Iniziamo con Profilo Falso, la nuova serie Netflix che racconta il fenomeno del catfishing. In cerca dell'uomo dei suoi sogni, Camila crea un profilo sexy in una app di appuntamenti e trova un uomo molto affascinante di nome Fernando, che però non è single, né si chiama davvero Fernando. Una volta caduta nella trappola, tutto diventa un incubo. Pronta a tutto per scoprire chi sia davvero l'uomo che ha incontrato, Camila indaga sulla vera identità dell'impostore e si vendica per tutte le bugie da lui raccontate e le promesse fatte, senza sapere di stare entrando in un complesso labirinto di miraggi, che la trascinerà in un vortice di sesso proibito e potere letale.

Fubar perché è una bella sorpresa di Netflix

Per chi dovesse essersi perso la nuova serie con Arnold Schwarzenegger, Fubar, correte a recuperarla perché è una piacevolissima sorpresa. Leggera, divertente ma allo stesso tempo piena di spunti riflessivi, Fubar è la scelta perfetta per chi ha voglia di un po' d'azione ma anche una bella dose di ironia. La storia è quella di un agente della CIA prossimo al pensionamento scopre un segreto di famiglia ed è obbligato ad accettare un ultimo incarico. La serie affronta dinamiche familiari universali su uno sfondo di spionaggio, azione e umorismo.

In Silenzio se avete voglia di qualcosa di più cupo e introspettivo

E, infine, altra serie già uscita ma molto interessante è In Silenzio, il thriller psicologico spagnolo che allo stesso tempo affascina ma tormenta. Sergio Ciscar esce di prigione sei anni dopo aver ucciso i suoi genitori quando era ancora minorenne. Durante tutto questo tempo non ha detto una parola né ha collaborato con la giustizia, quindi le motivazioni del crimine e le sue intenzioni restano un mistero. La giovane psichiatra Ana Dussel e il suo team hanno l'incarico di determinare il potenziale pericolo che Sergio rappresenta per la società, osservandolo segretamente giorno e notte come se fosse un animale.